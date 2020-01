Due dipartimenti tra le eccellenze a livello nazionale

L'OFFERTA

MACERATA Unimc è l'unico ateneo italiano ad essere specializzato in Scienze umane e sociali, l'umanesimo che innova per dirla con uno slogan coniato ai tempi del rettorato a guida Luigi Lacchè. Giurisprudenza e Scienze della formazione sono fra le 180 strutture di eccellenza del sistema universitario italiano. Dodici i corsi di laurea triennali, quindici quelli di laurea magistrale, due i corsi di laurea a ciclo unico. Tre corsi magistrali in lingua inglese. Oltre a quelli internazionali gli studenti possono frequentare corsi a doppio titolo con laurea valida sia in Italia sia all'estero. Ciò accade per la Francia per giurisprudenza, scienze filosofiche o lingue moderne; Spagna per il corso di management del turismo; Russia e Ucraina per scienze politiche e relazioni internazionali; Francia e Polonia per economia.

L'alta formazione

La dimensione internazionale, poi, emerge anche nei percorsi di dottorato, nei quali spesso vengono coinvolte aziende non solo locali. Macerata è anche sede di un Istituto Confucio: punto di riferimento nazionale per lo studio della lingua cinese. Alta formazione: ampia l'offerta. Innovazione nella pubblica amministrazione, Marketing e direzione aziendale, Gestione degli archivi digitali: sono i master più antichi. Alla conoscenza/gestione dei contesti multiculturali e della mediazione familiare puntano, invece, le proposte Unimc per insegnanti ed educatori. Le scuole di specializzazione si occupano di: gestione dei beni culturali, diritto sindacale e del lavoro, di professioni legali. Infine la scuola dei talenti, la scuola di studi superiori Leopardi, che seleziona i migliori diplomati dele scuole secondarie e li destina a un percorso di eccellenza, con esenzione dalle tasse e ospitalità gratuita negli alloggi.

