Due condanne, un'espulsione ma Sheval era rimasto in Italia

IL RETROSCENA CIVITANOVA Da più di un anno era in rimasto in Italia nonostante un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti, Sheval Ramadani. Il macedone di 32 anni che sabato scorso ha gettato l'acido addosso alla sua fidanzata e l'ha colpita con tre fendenti di cui uno, il più grave, all'addome, a maggio del 2017 avrebbe dovuto lasciare il continente per tornare in Macedonia. Lo aveva disposto la prefettura di Grosseto che il 9 maggio 2017 aveva emesso un apposito decreto di espulsione disponendo contestualmente...