Due case nel mirino dei ladri Villa Potenza suona l'allarme

LA SICUREZZA

MACERATA Furti a segno ed altri sventati. Nel mirino le frazioni, stavolta quella di Villa Potenza, dove mercoledì pomeriggio si è verificato un raid in una casa in via Palatucci (i proprietari erano assenti), e pochi giorni prima era stato solo l'allarme dato da una vicina di casa, che aveva notato il malvivente arrampicarsi sul tubo del gas, ad evitare l'irruzione del ladro in un appartamento di via dell'Acquedotto. Episodi che ripropongono il tema della sicurezza in città e di come affrontarlo.

La scelta

L'amministrazione comunale, a differenza di quanto accade in molti comuni limitrofi, ha preferito non adottare il cosiddetto Controllo del vicinato, che nel capoluogo non è organizzato in modo strutturato ma vive sulla volontà dei cittadini di organizzarsi autonomamente, senza avere però l'appoggio di chi governa la città. Al punto che, in questa situazione di stallo, anche chi in questi anni ha messo del tempo a disposizione di questa associazione fa dei passi indietro di fronte al muro di gomma dell'amministrazione con cui ci si è scontrati in questi anni. «Non faccio più parte del Controllo del vicinato dice una persona fuoriuscita e che preferisce mantenere l'anonimato - e Macerata al momento non è organizzata come altrove. È chiaro che ritengo che questo sia uno strumento decisivo per la sicurezza, che parte dal basso, dai cittadini. Però è indispensabile che ci sia un'amministrazione che lo appoggia, altrimenti non si riesce a fare nulla. È anche per questo che ho deciso di fare un passo indietro. L'amministrazione non appoggia il Controllo del vicinato e non si sa realmente neppure il perché: loro si sono sempre detti aperti al dialogo ma non sono mai stati favorevoli al progetto».

I particolari

«Una volta - prosegue il maceratese fuoriuscito - dissero che non gli piaceva il termine controllo: in realtà si tratta della traduzione fedele del termine anglosassone neighborhood watch, inglesi che lo hanno importato e fatto conoscere nel vecchio continente. Se non piaceva si poteva trovare un punto di incontro, invece nulla. Il progetto ed il tipo di servizio che si dà al cittadino funziona, tanto che molti comuni vicini a Macerata l'hanno adottato ottenendo risultati positivi per la sicurezza sul territorio».

La mobilitazione

La battaglia sul Controllo del vicinato è stata portata avanti a più riprese anche da Paolo Renna, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Che propone anche ulteriori accorgimenti per rendere più sicure le zone periferiche del capoluogo, spesso ostaggio di ladri che fanno razzie negli appartamenti. «I furti avvengono anche di pomeriggio, non solo di notte sottolinea Renna - siamo sotto attacco dei malviventi. A Villa Potenza il Controllo del vicinato funziona e grazie a questo siamo a riusciti a sventare un furto. Ma lo stesso accade anche al rione Pace ed alle Fosse dove, da quando è attivo un gruppo del controllo i raid sono nettamente diminuiti. Ciò dimostra che lo strumento è efficace, ma senza l'ausilio del Comune più di tanto non si può fare. Anche apporre un semplice cartello con la scritta zona sottoposta a controllo del vicinato servirebbe da deterrente ma a Macerata non lo si può fare sul suolo pubblico e qualcuno lo ha messo nel proprio giardino privato. Che non è la stessa cosa. Purtroppo questo strumento efficace non è supportato dal Comune».

La richiesta

Un Renna che chiede poi di aumentare il numero delle telecamere, apportando anche integrazioni a quelle ocr che sono già installate. «È indispensabile che nei giardini pubblici, nelle aree verdi ci sia almeno una telecamera in funzione afferma il consigliere di Fdi-. Per quanto riguarda il sistema ocr sarebbe importante implementarlo con il software Selea: avevo presentato una mozione che mi è stata bocciata, che consentirebbe in tempo reale di ricevere un alert, una comunicazione con le pattuglie in servizio nella zona, per intercettare l'auto sospetta. Software che costa appena 2000 euro e che sarebbe decisivo nella prevenzione».

Mauro Giustozzi

