Droga all'uscita delle scuole Preso il pusher degli studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BLITZMACERATA Marijuana e hashish per gli studenti all'uscita di scuola. Un'occhiata veloce, un cenno per accordarsi sullo scambio della merce e il gioco era fatto. Una volta passata la droga e presi i soldi, il pusher era pronto per intercettare un altro studente. Ma lunedì scorso il gioco è finito. A far scattare il game over sono stati gli agenti della Squadra Volante diretta dal commissario capo Gabriele Di Giuseppe che hanno bloccato lo spacciatore e lo hanno arrestato. Si tratta di un ventitreenne residente in provincia di Macerata,...