Doveva restare in isolamento ma era in negozio Scatta la sanzione

TOLENTINO Anche a Tolentino sono stati intensificati i controlli in considerazione dell'aumento dei casi di Covid-19. La polizia locale, coordinata dal comandante commissario David Rocchetti, anche con pattuglie in borghese, ha predisposto alcuni servizi su tutto il territorio comunale che riguardano pure le attività commerciali e pubblici esercizi. Tra i vari controlli è stata accertata la presenza di una persona in quarantena fiduciaria all'interno di un negozio, intenta a svolgere operazioni di vendita. L'esercente commerciale è stata sanzionata ed è stata disposta la chiusura temporanea dell'attività che comunque la stessa commerciante ha interrotto volontariamente.

I servizi

Intensificati anche i servizi nelle ore notturne per evitare gli assembramenti da parte dei ragazzi con controlli mirati anche all'interno del centro storico e in tutti quelli che sono considerati punti di ritrovo dei giovani, tanto che nei pressi del Teatro Vaccaj, alcuni di essi sono stati sensibilizzati sull'importanza di indossare sempre la mascherina ed di evitare gli assembramenti. Grazie al sistema di monitoraggio delle telecamere istallate sui punti cruciali della città sottolinea il comandante Rocchetti possiamo intervenire in maniera tempestiva, evitando situazioni di possibile pericolo e quindi di contagio. Inoltre questi servizi interessano anche il controllo elettronico della velocità con telelaser, l'utilizzo dell'etilometro e un servizio continuo di prevenzione su tutto il territorio comunale. A breve verranno attuati anche servizi congiunti con i carabinieri della Compagnia e della Stazione di Tolentino. Stiamo intensificando i controlli, su più livelli, sul rispetto delle disposizioni impartite ai contagiati e alle persone in quarantena, con lo scopo di far rispettare il periodo di isolamento, evitando qualsiasi contatto con altre persone e con l'ambiente esterno più in generale». L'assessore alla polizia locale e alla sicurezza Giovanni Gabrielli comunica che verrà implementato ulteriormente il servizio di controllo mediante telecamere e a breve presenteremo il progetto.

