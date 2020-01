Doria soddisfatto: «I cittadini si sono subito adeguati»

LA TASK FORCE

MACERATA Prima un andirivieni tra i vari punti dove erano dislocati i vigili urbani, quindi all'opera nel dirigere il traffico con tanto di fischietto attorno alla rotatoria di via Roma, infine una foto con tutti i colleghi impegnati fin dalle prime ore del mattino. Per Danilo Doria, comandante della polizia locale, si è chiusa ieri la prima parte di un lavoro lungo e minuzioso nella preparazione e che continuerà nei prossimi giorni fino a quando gli automobilisti non avranno digerito completamente la nuova circolazione imposta dalle scuole Alighieri e Mestica.

La soddisfazione

«Il bilancio è molto positivo di questo primo giorno al campus scolastico ha affermato Doria - con delle criticità e rallentamenti dovuti alla quantità di traffico che si registra sempre sulle arterie attorno al campus scolastico. Questo è stato però gestito molto bene da tutti i componenti dell'ufficio ma direi anche dall'intera cittadinanza che si è adeguata alle indicazioni che avevamo dato nelle scorse settimane. Non ci sono state particolari criticità, non ci sono stati ritardi negli arrivi dei bus e delle navette che era uno degli obiettivi principali che ci eravamo posti. Quello che temevamo, il riflesso del blocco del passaggio a livello di Collevario e della rotatoria di via Roma non c'è stato: elementi che mi fanno dare un giudizio positivo sulla giornata». Non sono mancate, però, sanzioni ad automobilisti che non hanno rispettato le regole. «Abbiamo elevato due multe ricorda Doria - nei confronti di persone che non si sono rese conto che far sostare il veicolo anche per pochi secondi in via Roma prima della rotatoria poteva comportare rischiosi blocchi del traffico. Questa settimana proseguirà l'impegno con gli stessi numeri in strada odierni, poi si vedrà».

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA