«Dopo settimane si sente ancora una gran puzza»

L'ALLARMEMACERATA «Nonostante gli urgenti lavori di bonifica siano iniziati da diverse settimane ancora puzza nauseante in via Concordia, via Velluti e San Claudio. Quella che ci era stata presentata come un'operazione semplice e risolutiva dei disagi ad oggi non si è rivelata né semplice né risolutiva. E sono 57 giorni che viviamo in questa situazione». Marco Bernabei, dell'Associazione per la difesa dell'ambiente e della salute nata subito dopo l'incendio alla Orim, fotografa quelli che a suo dire sono ancora i disagi cui la...