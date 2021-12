Dopo Macerata tocca a Civitanova: «Letti Covid in Medicina d'urgenza»

LA PANDEMIA

MACERATA Tornano pazienti intubati in provincia. Dall'ultimo bollettino risulta una persona ricoverata in Terapia Intensiva a Civitanova, un ospedale dove proprio la vigilia di Natale è stato riconvertita medicina d'Urgenza in reparto covid. Provvedimento che segue quello identico attuato all'ospedale di Macerata. Se i ricoveri dovessero aumentare ancora, si ritornerebbe all'applicazione del piano pandemico. E Camerino sarebbe di nuovo ospedale covid. Attualmente ci sono 24 pazienti covid in provincia: 1 in terapia intensiva a Civitanova più altri 5 in subintensiva e 4 al Pronto Soccorso; 9 in subintensiva a Macerata più altri 5 al pronto Soccorso.

Le vaccinazioni

Giorni in cui, per le feste, le vaccinazioni hanno avuto una pausa. Chiusi gli hub vaccinali nella giornata di Santo Stefano, come comunicato dall'Area vasta. Eppure un centinaio di persone, in mattinata, si è presentata al punto vaccinale di Piediripa. A Civitanova si cerca ancora una uova sede per il centro vaccinale intanto è stato aperto il nuovo punto tamponi molecolari dell'Asur. È stato ricavato in un'ala della fiera che ospita il Covid Hospital. Sfruttato uno spazio interno ma senza interferire con il resto della struttura che, alla bisogna, potrebbe riaprire senza problemi. All'esterno, una tensostruttura per i tamponi drive in con le auto in coda lungo tutto il parcheggio dell'Eurosuole Forum con ingresso da via Einaudi. Si tratta dei tamponi molecolari disposti dall'Area Vasta (non a pagamento). Civitanova torna ad essere anche la città con più contagiati della provincia. Dal bollettino regionale, ieri risultavano 270 persone attualmente positive. Fatto che, insieme alla riconversione a reparto covid di medicina d'urgenza, ha spinto il sindaco Ciarapica ad un appello. «In un vertice speciale on line convocato dal Prefetto Flavio Ferdani scrive il primo cittadino cui ho preso parte insieme al sindaco Parcaroli, si è fatto il punto sulle nuove disposizioni messe in atto dal Governo. Purtroppo dai dati della Regione emergono dati drammatici di contagio e ospedalizzazione. È mio dovere richiamare tutti i cittadini alla massima prudenza e a un ulteriore senso di responsabilità in questi particolari giorni di feste che rischiano di far collassare le nostre strutture ospedaliere. Il nostro reparto di Medicina di urgenza è stato già riconvertito in Medicina di urgenza Covid. Una notizia drammatica per la nostra città, e non solo, che deve far riflettere tutti ad osservare proprio da oggi la massima cautela per non moltiplicare in modo esponenziale i casi di contagio. Faccio appello, a chi non lo avesse già fatto, di ricorrere anche alla terza dose di vaccino». In rapporto alla popolazione, Civitanova ha 6,4 positivi ogni mille abitanti, tasso superiore a Macerata (5,2 con 215 attualmente positivi), inferiore a Recanati (7,7) ma niente in confronto alla piccola Gualdo dove continua a covare un focolaio: 35 positivi su 750 residenti, 46,7 ogni mille. Sono appena quattro i Comuni che resistono al virus: non risultano contagiati a Bolognola, Montecavallo, Ussita e Poggio San Vicino (dove c'è qualche isolamento precauzionale).

Emanuele Pagnanini

