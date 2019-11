Donne e internet, approfondimento a San Severino

LA RASSEGNA

SAN SEVERINO Donne e web, insidie e pericoli ma anche opportunità per crescere personalmente e professionalmente grazie alla rete e ai nuovi mezzi di comunicazione. È questo il tema dell'incontro che si svolgerà questa sera, a partire dalle ore 21, presso l'atrio dell'Istituto comprensivo Padre Tacchi Venturi di San Severino Marche. L'incontro, dal titolo Donne e web: tra pratiche e insidie, opportunità e diritti, è organizzato dall'associazione di volontariato Help Sos Salute e Famiglia, nell'ambito del Progetto Donna Oggi, rassegna di incontri formativi ed informativi dedicati appunto alle donne.

La sinergia

L'evento di questa sera si svolge in collaborazione con l'associazione Red e tratterà di tutte le sfaccettature del mondo virtuale, con una attenzione particolare a rendere noti quelli che sono i rischi e i pericoli, mettendo in guardia le donne dalle insidie del web, ma anche quelle che possono essere le opportunità lavorative e sociali che offre la rete. Relatrici della serata saranno la dottoressa Antonella Ciccarelli, criminologa e mediatrice familiare, Daniela Zepponi, blogger marchigiana e digital strategist, nota per il suo sito C'era una mamma, uno spazio nato come blog attraverso il quale Daniela Zepponi raccontava la sua esperienza di maternità, che è cresciuto con il tempo e che ora è un portale che offre alle mamme informazioni sui temi più disparati, e Ninfa Contigiani, ricercatrice dell'Università di Macerata. L'incontro è ad ingresso libero.

c. mar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA