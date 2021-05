domattina (ndr. oggi) nel mercato settimanale, agirà poi il quad per pattugliare la spiaggia e vigili in bicicletta sulla pista ciclabile del lungomare. Proseguirà poi il servizio che svolgiamo al centro vaccinale. Sappiamo che con le riaperture molte persone arriveranno a Civitanova per cui sarà necessario essere in allerta, avere una maggiore attenzione per questo fine settimana».

I musei

Non vanno dimenticate le città d'arte come Macerata, con i musei civici aperti gratuitamente in queste giornate e fino all'11 maggio: saranno visitabili con orario 10-13 e 14.30-18 con prenotazione obbligatoria, da effettuare il giorno prima. Cittadini e turisti che, se il meteo lo consentirà, potranno anche frequentare aree verdi pubbliche: dai Giardini Diaz al Parco di Fontescodella fino alla rilanciata zona del Sasso d'Italia. «Con l'arrivo del bel tempo, l'ingresso della nostra regione in zona gialla e le riaperture, -sottolinea il sindaco Sandro Parcaroli- comprendiamo quanto sia forte la voglia di tornare alla normalità. Il fine settimana che ci attende, che coincide anche con il primo maggio, sarà chiaramente sotto la lente dei controlli da parte delle forze dell'ordine perché non dobbiamo abbassare la guardia ed è necessario continuare a tenere comportamenti corretti. Invitiamo tutti i cittadini ad essere rispettosi delle norme anti-contagio». A vigilare sui corretti comportamenti dei maceratesi ci sarà la Polizia locale che ha predisposto un piano che vedrà sul territorio oltre dieci unità operative il Primo maggio. «Avremo delle pattuglie in azione sin dalle prime ore del sabato ricorda il comandante della Polizia locale di Macerata, Danilo Doria- perché in viale Trieste vicino allo Sferisterio si svolgerà il solito mercato del sabato e si prevede parecchio movimento. Controlleremo quindi tutta la zona del centro per evitare gli assembramenti. Nel pomeriggio aumenteremo il personale perché, oltre ai consueti servizi a Valleverde al centro vaccinale che, andando a regime provoca un movimento oltre mille persone al giorno, ci concentreremo sulle aree verdi dei giardini Diaz, Fontescodella ed altri che saranno vigilate da una pattuglia di agenti in moto. Se ci sarà bel tempo questi luoghi potrebbero vedere la presenza di molti cittadini ed è quindi necessario monitorare la situazione. L'obiettivo non è sanzionatorio ma di deterrente per evitare che ci siano comportamenti non in linea con le norme anti covid».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

