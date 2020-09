Domani mattina iniziano i corsi di recupero all'Istituto d'istruzione superiore Francesco Filelfo di Tolentino e termineranno l'11 settembre. «Dobbiamo ancora deliberare dice il dirigente scolastico dell'Istituto d'istruzione superiore Francesco Filelfo, Donato Romano - il calendario e lo faremo nel collegio dei docenti. I corsi di recupero li facciamo in presenza e in sicurezza anche perché i ragazzi che devono frequentarli sono pochi, 84 studenti, del liceo scientifico, classico, coreutico e dell'Istituto tecnico economico Einaudi. Ogni ragazzo lo scorso giugno ha avuto un suo piano di apprendimento individualizzato con le materie da recuperare. Le lezioni dureranno 50 minuti, intervallate da 5 minuti di pausa per il cambio e la pulizia dell'aula. I ragazzi seguiranno i corsi delle materie per le quali hanno avuto i debiti. Abbiamo anche una studentessa ragazza che ha 11 materie da recuperare». Nel frattempo ci si sta preparando per l'avvio dell'anno scolastico che riprenderà il via il prossimo 14 settembre. «Siamo riusciti a sistemare conclude - tutti gli studenti negli spazi che abbiamo a disposizione».

Carla Passacantando

© RIPRODUZIONE RISERVAT

© RIPRODUZIONE RISERVATA