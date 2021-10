Discarica, ok al piano ma per la proroga Cingoli alza il prezzo

L'INCONTRO

MACERATA Quando la maggioranza dei sindaci sembrava orientata al rinvio della seduta dell'Ambito territoriale ottimali per i rifiuti a lunedì prossimo per permettere al direttivo del Cosmari di definire l'accordo con Cingoli sul prolungamento degli abbonamenti dei rifiuti nella struttura esistente e di nominare il nuovo direttore del Consorzio, ieri sera improvvisamente qualche amministratore ha cambiato posizione e si è andati avanti con l'ordine del giorno. Mentre Civitanova, Corridonia, Monte San Giusto e tanti altri comuni chiedevano il rinvio, alla fine è passata la linea del presidente della Provincia Antonio Pettinari e del sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi.

Il piano

Approvato il piano dei rifiuti e dunque la società incaricata andrà avanti con la selezione dei siti (ora sono un'ottantina) che potrebbero ospitare la nuova discarica. Appunto, potrebbero. Nel senso che molto dipende dalla posizione di Cingoli. Pare sicuro un accordo (con il Comune di Cingoli) per il prolungamento di un paio di anni della vita della discarica. Nessun accordo ma è possibile che alla fine Cingoli accetti di ampliare la discarica realizzando una terza vasca, cosa che toglierebbe d'impiccio i tanti sindaci maceratesi che a parole sono solidali e fanno squadro ma poi... ognuno gioca da solo e nessuno vuole la discarica in casa propria. Così è partito il giochetto dei novanta siti reputati idonei, una enormità che intanto ha fatto nascere decine di comitati di protesta, annunci di ricorsi al Tar e fatto spendere ai Comuni centinaia di migliaia di euro (si parla di fondi pubblici che andrebbero spesi per cose utili e per necessità reali e non solo supposte) per le osservazioni tecniche rispetto ai siti proposti nei territori di competenza.

Il piano

Bene il piano provinciale dei rifiuti va avanti, i Comuni hanno già speso pacchi di soldi pubblici per produrre documenti tecnici sui terreni indicati come idonei ad ospitare la discarica, in attesa di arrivare ad una scrematura sostanziale. Sempre che alla fine il tutto non si riveli inutile, se Cingoli dovesse dire sì alla terza vasca. Intanto mentre in Provincia passano gli anni, a Cingoli avrebbero fatto la prima mossa. L'amministrazione a guida Vittori direbbe sì al prolungamento della vita della vecchia discarica per un paio di anni in cambio di un leggerissimo aumento dell'indennizzo finora erogato: si parla del 300%, un milione e mezzo all'anno per un paio di anni. Come dire che il protezionismo territoriale e l'incapacità pluriennale di decidere degli organismi deputati - dalla Provincia ai Comuni - porterebbe ad un extracosto per i cittadini maceratesi. Per poi vedere come andrà la partita di finale per la discarica: terza vasca a Cingoli o nuova discarica in un altro Comune? Di sicuro si sono buttati via tanti soldi pubblici, da quelli (inutilmente?) spesi dai Comuni in parcelle ai professionisti per fare le osservazioni tecniche rispetto ai circa 70 siti finora indicati dal piano ai due milioni di extrabonus che sarebbero stati (giustamente) chiesti dal Comune di Cingoli a fronte del laviamoci le mani generale messo in atto dagli amministratori.

Il pacchetto

Dunque il pacchetto di maggioranza dei sindaci della provincia spera che, al di là dei no di facciata, Cingoli accetti di ospitare i rifiuti per altri due anni, il tempo cioè di definire la scelta dei siti per la nuova discarica, per ora sono appena settanta. Al Cosmari è in corso, arrivata alla stretta finale, la partita per la nomina del nuovo direttore generale dopo il pensionamento dell'ex, quel Giuseppe Giampaoli ora in campo come amministratore. Quattro i candidati rimasti in gara, un mix di marchigiani e forestieri con rappresentanza femminile.

La nomina

Per il direttore la nomina dovrebbe essere questioni di giorni, per la nuova discarica si tratta con grande calma, una elezione dopo l'altra, in attesa magari di una nuova emergenza che obblighi decisioni ora impopolari.

Luca Patrassi

