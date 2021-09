Discarica, i sindaci non sciolgono i nodi Tre le ipotesi in ballo

IL VERTICE

MACERATA Nuova discarica, nessuna fumata. Fosse stata nera, sarebbe già stato qualcosa ma ieri l'ennesimo incontro dei sindaci in Provincia per discutere il tema dei rifiuti si è rivelato un flop assoluto. La sintesi la fa involontariamente, nel senso che ne ha parlato con una collega per strada appena uscito dal palazzo della Provincia in corso della Repubblica, un amministratore rivierasco: «Sono due anni che sento le stesse cose» è sbottato dopo ore di nulla di fatto.

Lo scaricabarile

Già, è stanco l'amministratore, figurarsi i cittadini che da anni assistono impotenti a questo gioco di scaricabarile e di rimandi in attesa che il cerino rimanga nelle mani di qualcun altro. Il sindaco di Cingoli Michele Vittori non sembra disponibile ad accettare il prolungamento della vita della discarica attiva dal 2014, l'abbancamento volge al termine e il primo cittadino non sembra entusiasta dell'idea di una proroga anche se poi i fondi incassati negli anni a titolo di indennizzo sono stati utili alle casse municipali per coprire qualche buca e non solo.

Il pacchetto

Dunque il pacchetto di maggioranza dei sindaci della provincia spera che, al di là dei no di facciata, Cingoli accetti di ospitare i rifiuti per un altro anno e mezzo, il tempo cioè di definire la scelta dei siti per la nuova discarica, per ora sono appena settanta. Ci sono altri sindaci, anche di Comuni importanti, che in cuor loro sperano che la questione si possa definire con il mettere mano alla razionalizzazione degli impianti di Piane Chienti, magari inserendo nuovi tipologie di cassonetti per la differenziata e un termovalorizzatore affidandosi ai fondi europei.

L'impianto

Ovviamente, nessuno si azzarda ufficialmente a pronunciare la parola termovalorizzatore, ma il pensiero c'è ed è ricorrente. Dunque Cingoli, nuova discarica, fondi europei per un nuovo impianto sono le ipotesi in ballo. Al Cosmari è in corso, anche questa da parecchio tempo, la partita per la nomina del nuovo direttore generale dopo il pensionamento dell'ex, quel Giuseppe Giampaoli ora in campo come amministratore. Quattro i candidati rimasti in gara, un mix di marchigiani e forestieri con rappresentanza femminile, possibile che anche questa questione prima o poi sarà definita in una qualche maniera. Intanto i vari comitati antidiscarica, nati in quasi tutti i centri della provincia indicati come ipotetiche sedi, sono pronti alla battaglia anche legale, anzi alcuni hanno già annunciato ricorsi al tribunale amministrativo regionale delle Marche al semplice apparire del loro sito tra i settanta papabili in provincia di Macerata. E così, da una elezione all'altra, da una riunione all'altra, il prossimo appuntamento con l'assemblea dei sindaci è fissato all'11 ottobre per discutere il piano di ambito.

Tempo fa l'assessore regionale Stefano Aguzzi era intervenuto in una delle sedute fiume finora convocate in Provincia per sottolineare a chiare note che la questione andava risolta in ambito maceratese, il nuovo piano regionale non essendo alle porte quanto ad esecutività. Aguzzi aveva spiegato quali sono le idee guida dell'Ente per arrivare all'appuntamento del 2035 in linea con l'obiettivo del 10% dei rifiuti da portare in discarica, ma appunto non si tratta di decisioni dietro l'angolo. Comunque c'è un fuoco di sbarramento sulla nuova discarica, nessun Comune si è detto disponibile ad ospitare il sito sul proprio territorio.

La riflessione

Ora un paio di settimane di riflessione per poi tornare - appunto in occasione dell'assemblea dei sindaci dell'ambito territoriale fissata per il prossimo 11 ottobre - a discutere la questione dei rifiuti: le elezioni amministrative saranno passate, ma, visto che passano gli anni, si rischia di arrivare a ridosso delle prossime politiche ancora con un nulla di fatto sul fronte delle discariche in provincia di Macerata.

Luca Patrassi

