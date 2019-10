Differenziata, Macerata al top il porta a porta che funziona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'AMBIENTEMACERATA Raccolta differenziata, Macerata e provincia al top nella regione ed ai primi posti in Italia. Un trend che prosegue nella continuità degli ultimi anni e che è stato riconfermato dai dati resi noti da Legambiente. In base a questi dati le Marche si dimostrano una regione virtuosa nella raccolta differenziata, superando il 69,39% di differenziata. In particolare, per quanto riguarda i numeri territoriali, la provincia di Macerata si attesta al 73,9%, continuando a confermare il valore assoluto di un modello di gestione di...