«Diciamo no a misure persecutorie»

MACERATA Il blocco dei veicoli più inquinanti è destinato a creare tanti problemi in una provincia già alle prese con le ferite mai rimarginate dal terremoto di tre anni fa. Duro attacco dell'Aci Macerata al piano anti smog varato dalle Regione Marche e che ha ricadute pesanti anche nel nostro territorio. Il piano antismog 2019-2020 è stato deliberato dalla Regione Marche. Al riguardo, l'Automobile Club di Macerata sottolinea che l'applicazione di tale disposizione crea enormi danni al tessuto provinciale maceratese poiché coinvolge ben 98.922 mezzi. Ad oggi, infatti, risultano circolanti con quelle caratteristiche 312 autobus, 14.055 autocarri, 65.140 autovetture, 19.415 motocicli (ndr. fonte Aci), per cui il provvedimento di blocco riguarderebbe circa un terzo degli abitanti nell'ambito di una provincia già fortemente provata dalla crisi economica e dal terremoto. «Pur comprendendo che la finalità del piano antismog è quella di ridurre la concentrazione degli agenti inquinanti nell'aria scrivono in una nota i vertici dell'Aci provinciale- si sconsiglia un atteggiamento persecutorio nei confronti delle autovetture e, di conseguenza, degli automobilisti».

