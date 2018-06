Di Pietro del Pd: «Più controlli agli irregolari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

GLI OBIETTIVIMACERATA «Serve una maggiore presenza delle forze dell'ordine, anche per controllare coloro che non sono regolari, che non si conoscono, così come, dopo questo consiglio comunale, è necessario attivare un percorso chiaro e chiedere alle associazioni che si occupano di accoglienza di rendere noti i propri bilanci, al più presto». Stefano Di Pietro, segretario cittadino del Partito democratico, detta la linea che il partito propone sulla questione dell'immigrazione e dell'accoglienza, durante il suo intervento al Consiglio...