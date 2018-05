Delitto Sarchiè, ergastolo a Farina il figlio Salvatore se la cava: 20 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SENTENZAMACERATA Omicidio di Pietro Sarchiè. La Cassazione conferma le condanne di secondo grado per gli assassini del commerciante di pesce sambenedettese: ergastolo per Giuseppe Farina e 20 anni per il figlio Salvatore. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati dalle difese degli imputati e dalla Procura generale e hanno confermato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Ancona. La posizione Ieri mattina il procuratore generale aveva chiesto il rigetto dei ricorsi presentati dai...