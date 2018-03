Delitto di Pamela Lucky e Awelima chiedono la libertà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ORROREMACERATA Omicidio di Pamela Mastropietro. Oggi due dei quattro indagati chiederanno di essere scarcerati. Si terrà questa mattina ad Ancona l'udienza di riesame dell'ordinanza emessa dal Gip Giovanni Manzoni che ha fatto finire in carcere per omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere Desmond Lucky e Lucky Awelima, i due nigeriani di 22 e 27 anni. I loro avvocati Gianfranco Borgani e Giuseppe Lupi chiederanno la scarcerazione dei propri clienti o in alternativa l'applicazione di una misura detentiva meno afflittiva....