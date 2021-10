«Dehors? Avanti a oltranza Pronti a sfidare l'autunno grazie a stufe e ombrelloni»

IL COMMERCIO

MACERATA Ottobre nel segno dei dehors per i ristoranti di Macerata. Prolungata oltre l'estate l'occupazione del suolo pubblico, specialmente nel centro storico, dove le attività si sono già organizzate (o in altri casi lo faranno presto) per il servizio ai clienti senza green pass, ma non solo. Il meteo sembra infatti ancora essere clemente, nonostante le temperature non siano più quelle di un mese fa. Mangiare all'aperto anche in questa stagione non sembra più un tabù, ma se i giovani scelgono questa opzione per facilità, al tempo del Covid c'è una fascia tra i 40 e i 60 anni che ne approfitta non avendo con sé il certificato verde.

Le restrizioni

«Le restrizioni che resteranno almeno fino alla fine dell'anno ci impongono di mantenere il servizio all'esterno che invece in questi mesi tendevamo a limitare - spiega Marco Guzzini del ristobar Di Gusto in piazza Cesare Battisti -, allestiremo lo spazio esterno con ombrelloni e funghi riscaldanti in attesa di approfondire con l'amministrazione comunale il nostro progetto per una struttura per la piazza più comoda per resistere ai giorni più freddi». Un'idea che andrà valutata e calibrata anche in base alle esigenze del mercato settimanale del mercoledì. «Non solo, dovremo verificare se gli eventi invernali in piazza potranno trovare un'altra collocazione - aggiunge ancora Guzzini -, in questo momento, dovendo spostare ogni volta le attrezzature non possiamo che limitarci a un sistema più agevole». L'obiettivo è dunque quello di mantenere il dehors: «Chi non è vaccinato e non ha intenzione di farlo non potrà entrare nel locale - continua l'imprenditore -, spazi interni che amplieremo: tra fine ottobre e inizio novembre inaugureremo il nuovo ambiente in pieno stile Di Gusto al fianco di quello attuale, che ci permetterà di raddoppiare i coperti attuali e avere una zona destinata agli eventi privati».

Le richieste

L'allestimento esterno è un punto di forza anche di uno dei locali che pure vanta uno spazio interno davvero suggestivo e invidiabile come Il pozzo: «La sospensione del pagamento della Tosap ha inciso - dice Paolo Bragoni riferendosi ai pagamenti per l'occupazione di suolo pubblico al Comune -, vorremmo tenere questi tavoli fino al 31 dicembre». Finora il meteo è stato dalla parte dei ristoratori: «I problemi arriveranno con il vero freddo e con le piogge - afferma -, la gente tenderà a voler tornare all'interno e le verifiche del green pass saranno maggiori». Per lo spazio esterno, a ogni modo c'è molta domanda: «Sono persone di tutte le età, dai ragazzi ai più anziani, fino agli ottantenni - dichiara ancora Bragoni -, per il momento non metteremo stufe o funghi». Ancora incerte le aspettative verso il Natale: «Speriamo che ci sia gente e che abbia la possibilità di frequentare la città nel modo più agevole possibile». Tavolini all'aperto a ottobre anche per Il Quartino: «Il bel tempo è ancora un invito a stare fuori», evidenzia Andrea Orazi. Dubbi sulla situazione delle prossime settimane per Orazi: «Non so ancora che stagione sarà e anche per il Natale è presto per nutrire aspettative, certo che abbiamo fatto una bellissima stagione estiva». Terrazza ancora apparecchiata per queste prime serate autunnali anche al Palace: «Avere questo grande spazio all'aperto può essere appetibile per chi non ha ancora il green pass - rileva il titolare Massimiliano Catalini -, chi vuole ancora mangiare all'aperto ha un'età compresa tra i 50 e i 60 anni, mentre gli studenti preferiscono stare all'interno. Ci stiamo organizzando per sistemare alcuni funghi e credo che andremo avanti in questo modo finché non toccheremo i 10 gradi».

Andrea Mozzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA