«Decontribuzione ora basta scontri la politica remi dalla stessa parte»

MACERATA «La misura della decontribuzione del 30% deve interessare anche i nostri territori. Su questo tema la politica deve unirsi e lavorare ad una risposta rapida. La nostra associazione ha le idee chiare su tale fondamentale argomento e da tempo si sta battendo affinché lo strumento vada ad inserirsi positivamente anche nell'Area di Crisi Complessa del Fermano-Maceratese». Lo afferma in una nota la Confartigianato Macerata-Fermo-Ascoli in una nota.

L'affondo

«Stiamo leggendo da mesi di un acceso dibattito su questo aspetto, e siamo convinti che ora sia davvero giunto il momento della condivisione più che dello scontro - si legge in una nota -. Solo superando le divergenze, la politica potrà fare gli interessi concreti del tessuto industriale locale, dando un indispensabile sostegno a Mpi e artigiani. La rapidità è tutto, quindi il nostro appello è ad agire al più presto. Inutile ricordare come gli effetti della crisi siano ancora devastanti nei territori delle Marche del Sud, e di come la pandemia sia andata ad accentuare problemi ormai noti (pensiamo alla ricostruzione post-sisma). È vero, risulta poco comprensibile la decisione di inserire l'Abruzzo dentro la decontribuzione dimenticandosi delle Marche. Ma non abbiamo bisogno di un scontro tra maggioranza e opposizione, quanto di un ponte per veder rispettate le nostre indispensabili istanze. Allora, non ci stanchiamo di chiedere nuovamente a tutta la politica, locale e nazionale, di guardare alle vere esigenze delle imprese, e di remare in un'unica direzione per sbloccare un impasse che dura da troppo tempo» conclude la nota della Confartigianato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA