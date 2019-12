Decolla il Natale in centro promossi gli allestimenti

LO SHOPPING

MACERATA Sotto un cielo azzurro quasi a dare l'idea di primavera, Macerata inizia il count down al Natale. E' stata una domenica di shopping in centro tra fiera di Natale in piazza Vittorio Veneto, il mercatino Il Barattolo sotto i loggiati e in piazza Battisti e le casette in piazza, c'è stato solo l'imbarazzo della scelta. Per non parlare della bellissima domenica in corso Cairoli, con i negozi aperti e tante inizaitive. A raccontare come vanno le cose, gli stessi i commercianti degli stand. Pareri più o meno positivi di chi vive la città con gli occhi di chi lavora.

«La gente non manca in particolar modo di sabato e di domenica, - ha raccontato Fiorella Ciamarra della casetta Fiorella e un po' di meno durante la settimana, però non ci possiamo lamentare dal momento che c'è molto passeggio e soprattutto anche l'ambientazione e gli allestimenti mi piacciono molto». «Nonostante mi sembra che ci siano meno persone rispetto allo scorso anno, - ha proseguito Alessia Onofri della casetta di Very N'Ice siamo fiduciosi, perché non solo nel weekend c'è più frequenza, ma soprattutto confidiamo nella fine delle scuole». Ma c'è anche chi si trova è a Macerata per la prima volta, e ha voluto partecipare al mercatino. «Questa è la prima domenica che sono qui, - ha affermato Maria Teresa Panichelli con il suo stand del Barattolo però sicuramente la città è stata ben allestita per il Natale e in tanti girano». «Nonostante avessi già partecipato ad altri mercatini qui in provincia, questa è la prima volta che partecipo al Barattolo, - ha continuato Barbara Colamonici con la sua bancarella di oggetti fatti a mano e ci tenevo ad esserci dato che mi hanno parlato tutti molto bene del Barattolo». Sembra esserci un riscontro positivo, ma è chiaro che le opinioni non possono sempre essere sulla stessa lunghezza d'onda. «Sicuramente la gente non manca, - ha detto Gigliola Moccicafreddi nella sua casetta con le ceramiche del suo laboratorio GM il problema però è che non sempre qualcuno compra, come accade nel mio stand soprattutto perché in molti sono abituati alla merce straniera, che magari costa di meno». Insomma pareri diversi, ma concordi sulla buona riuscita dell'organizzazione natalizia, dato che le persone per il momento non mancano.

