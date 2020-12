DALLO STATO SONO ARRIVATI 200MILA EURO, L'ENTE LOCALE HA AGGIUNTO ALTRE RISORSE

GLI AIUTI

MACERATA Creare una rete solidale di aiuti grazie alla sinergia tra pubblico e privato per sostenere le fasce più deboli della popolazione colpita dalla crisi economica legata alla pandemia. Su questi binari si sta muovendo il Comune di Macerata che ha messo in campo iniziative proprie di aiuto a chi è in difficoltà, tramite i buoni spesa finanziati dal governo e il progetto di crowdfunding Il cuore grande di Macerata, ma anche facilitando l'opera di molte associazioni di volontariato che in queste settimane hanno consegnato pacchi alimentari a maceratesi in difficoltà economica.

La situazione

«Ci troviamo ad affrontare una situazione che, purtroppo, è destinata a durare nel tempo afferma la vice sindaca con delega ai Servizi sociali, Francesca D'Alessandro- e quello che cerchiamo di fare come ente comunale è dare un immediato sostegno a chi si trova grandi difficoltà. C'è stata una autentica corsa ed una grande generosità mostrata dall'associazionismo locale, dai pacchi alimentari fatti da Avulss e Croce Rossa alla stessa Pro Loco di Macerata che ha donato duemila euro in buoni spesa. Per ciò che riguarda il Comune stiamo lavorando da un lato allo smistamento degli oltre 200mila euro arrivati dallo Stato da tramutare in buoni spesa da consegnare alle famiglie che hanno più necessità e dall'altro a far partire in questi giorni l'iniziativa Il cuore grande di Macerata il progetto di crowdfunding attivato per sostenere le famiglie in difficoltà che hanno subito una sostanziale riduzione del reddito a causa dell'emergenza dovuta al covid. Per quanto riguarda i buoni spesa governativi le domande arrivate sinora sono state circa 500 e di queste 200 beneficiari, i più urgenti, hanno già ottenuto il bonus prima di Natale».

Il progetto

Il Comune punta molto sul progetto di crowdfunding Il cuore grande di Macerata che andrà a integrare il fondo che il Comune ha già previsto, con lo stanziamento di 40mila euro. La richiesta può essere inviata a partire dai primi di gennaio e fino al 31 marzo 2021 attraverso lo sportello telefonico Pronto ci siamo! al numero 0733/263026 , allo sportello Ircr di piazza Mazzini e online nel sito del Comune. La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Il contributo, sarà di entità diversa a seconda delle situazioni e fino a un massimo di 1.000 euro. «Si tratta di un'operazione per reperire fondi attraverso donazioni di enti, aziende e privati cittadini spiega Francesca D'Alessandro- destinati a coloro che hanno dovuto rinunciare al lavoro; artisti, tecnici e rappresentanti del mondo dello spettacolo che non sono più saliti sul palco, ristoratori, lavoratori autonomi che non hanno ricevuto una adeguata tutela, imprenditori e artigiani che hanno dovuto stringere i denti e molte altre categorie fiaccate dalla situazione che si è venuta a creare. E' significativo che ci siano già adesioni al crowdfunding tra cui quella dei commercianti maceratesi che hanno donato 2mila euro. Inoltre l'Apm ha messo a disposizione 5mila euro in buoni spesa presso le farmacie comunali».

Gli aiuti

Tra le altre forme di contributo «che abbiamo messo in campo per le fasce più deboli della popolazioni c'è l'esonero del pagamento della mensa scolastica, del trasporto scolastico, della retta di frequenza dei nidi d'infanzia comunali». Per venire incontro alle attività commerciali l'amministrazione ha previsto la riduzione dei canoni di locazione relativa agli immobili comunali non residenziali. Per il 2020 il Comune applica una riduzione del 60% dell'importo sui canoni da corrispondere per i mesi di luglio, agosto e settembre, per i quali non è prevista la possibilità del ricorso al credito di imposta erogato dal Governo. In alternativa è prevista una riduzione del 30% sui corrispettivi dovuti per i mesi da marzo a dicembre. Per quanto riguarda invece il 2021 è prevista la riduzione del 20% sull'importo complessivo del canone dovuto per l'intero anno.

Mauro Giustozzi

