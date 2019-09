Dalla costa alla montagna via tutti i passaggi a livello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'IMPEGNOMACERATA Entro il 2030 saranno eliminati tutti i passaggi a livello lungo la tratta Civitanova-Albacina, strada ferrata che per la quasi totalità insiste sul territorio provinciale. E' l'annuncio dato dalla Regione Marche che ha approvato il protocollo d'intesa con Rfi per una mappatura degli impianti esistenti, la definizione della priorità delle dismissioni, la stima dei costi necessari. Successivamente verranno coinvolti gli enti locali per concretizzare il programma delle soppressioni. I provvedimentiRete ferroviaria italiana...