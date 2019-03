Dall'Erap 205 abitazioni per gli sfollati del sisma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EDILIZIA MACERATA C'è qualcosa che sembra funzionare sulla strada scoscesa che porterà alla ricostruzione postsisma in provincia. Sono i bandi per l'acquisto da parte della Regione, per il tramite dell'Erap, degli immobili invenduti in mano ad imprenditori ed agenzie varie. In provincia di Macerata finora, a fronte delle diverse centinaia di proposte arrivate dai privati, la Regione ha approvato l'acquisto di 205 immobili.I criteriLa stragrande maggioranza delle abitazioni insiste nei comuni del cratere ed alcuni fuori per una spesa che...