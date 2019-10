«Dal sisma ai rischi idrogeologici serve una nuova pianificazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE STRATEGIEMACERATA Una Protezione civile orientata sempre più verso la prevenzione per limitare le emergenze mentre i giovani si impegnano nell'educazione civica attraverso il Servizio Civile ed in particolare nel progetto Non3Mo, il bando straordinario per dare un aiuto concreto alla ricostruzione non solo materiale ma anche delle relazioni, dei legami, dei servizi alle popolazioni nelle aree colpite dal terremoto. I temiQuesti i due temi che hanno legato la Giornata della Protezione civile che ha visto riuniti presso la sala convegni Erap...