«Dal sindaco nessun accenno ai senza casa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICATOLENTINO Un invito mai arrivato. E il Movimento 5 Stelle attacca l'amministrazione comunale tolentinate sull'incontro che la giunta ha avuto nei giorni scorsi con il commissario straordinario per la ricostruzione Piero Farabollini. «All'incontro erano invitati anche i consiglieri comunali - attaccano i consiglieri Gian Mario Mercorelli e Martina Cicconetti - ; peccato che questa lettera a noi non sia mai arrivata. Saputo in via ufficiosa della riunione e chieste spiegazioni, ci è stato detto che in realtà si intendeva invitare...