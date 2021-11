Dal 15 novembre i certificati anagrafici sono online e gratuiti

MACERATA Una rivoluzione nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Dal 15 novembre, infatti, per la prima volta i maceratesi, così come tutti i cittadini italiani, potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita. «Un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei certificati - interviene l'assessore all'Innovazione e ai Servizi demografici e statistici, Marco Caldarelli - e un altro avvicinamento alle esigenze dei cittadini, che ora potranno richiedere certificati per sé e per i propri familiari da casa e senza costi. Macerata Innova». Il nuovo servizio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente del Ministero dell'Interno permetterà di scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello. I certificati disponibili on line sono: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza Aire, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Stato di famiglia e di stato civile, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia Aire, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile e di di Contratto di Convivenza. Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo).

