«Dai musei al taglio delle tasse e siamo ritornati in presenza»

IL BILANCIO

MACERATA Il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani ha tracciato il bilancio di questo primo anno di assise cittadina; sono stati 18 i Consigli comunali convocati per un totale di 25 sedute - che si sono svolti da ottobre 2020 a luglio 2021. «È la prima volta che il presidente del Consiglio comunale traccia un bilancio di fine anno relativo ai lavori dell'assise cittadina; credo che sia dovere dell'Amministrazione e dell'istituzione che rappresento comunicare ai cittadini quanto è stato approvato in questo anno è intervenuto il presidente Luciani -. Abbiamo lavorato su molti aspetti e la città sta mostrando i suoi segni di rinascita nonostante la pandemia. A questo si aggiunge il fatto che mi sono speso moltissimo affinché, nel massimo rispetto delle norme anti-contagio, si potesse tornare in presenza dato che credo che il confronto diretto rappresenti un grande arricchimento. Con l'augurio di ritrovarci a settembre in presenza, concludo confermando che ci impegneremo ogni anno per tracciare un bilancio dei lavori del Consiglio tenendo aggiornata la cittadinanza».

Il report

Diciotto i consigli comunali, si diceva. E molte le decisioni assunte. È dell'assise del 23 novembre l'abolizione della tassa di soggiorno. Il 30 novembre l'assise cittadina ha invece approvato, tra l'altro, il bilancio consolidato relativo all'anno 2019, la variazione al bilancio 2020 Comune di Macerata e Istituzione Macerata Cultura. Nell'assise del 21 dicembre sono stati approvati la delibera relativa ad aliquota, tariffe e scadenza tributi e servizi comunali dell'anno 2020 e l'atto di indirizzo relativo alla chiusura dell'Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei. Nel Consiglio comunale del 22 dicembre è stato approvato l'ordine del giorno presentato dal consigliere Claudio Carbonari e da tutti i consiglieri di maggioranza in merito alla definizione dei tempi e dei termini di pagamento delle utenze di acqua, energia elettrica e gas nei comuni del cratere sismico 2016 ed è stato anche approvato l'ordine del giorno (presentato inizialmente come mozione) dei consiglieri Andrea Boccia e Roberto Cherubini in merito a un albero per ogni nato/a per la riforestazione urbana. Nella stessa assise sono stati approvati gli ordini del giorno presentati dalla consigliera Antonello Fornaro, in merito al polo bancario, e dalla consigliera Ninfa Contigiani e dal Partito Democratico in merito a telecomunicazioni di ultima generazione.

I musei

È del 18 gennaio l'approvazione da parte dell'assise cittadina del regolamento dei musei civici. Il primo febbraio il Consiglio comunale ha invece approvato il regolamento del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il regolamento comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il 15 marzo l'assise ha approvato la proposta di integrazione e modifica del regolamento dell'attività del Consiglio comunale (istituendo la fascia) e delle Commissioni consiliari e la proroga di presentazione delle istanze per la riduzione della Tari 2020 conseguente alla crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 a favore delle attività economiche obbligatoriamente sospese. Il 10 maggio l'assise ha approvato la mozione, trasformata poi in ordine del giorno, del consigliere Andrea Perticarari su edilizia giudiziaria e l'ordine del giorno presentato dalla consigliere Stefania Monteverde e da altri di minoranza in merito a richiesta di incremento del fondo anticrisi. Il 28 giugno l'assise cittadina ha approvato la determinazione e la presa d'atto del Piano Finanziario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti (Pef) per l'anno 2021 e le tariffe Tari 2021 e agevolazioni causa Covid-19 per le utenze non domestiche.

Veronica Bucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA