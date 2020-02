Dà una testata al portiere storico Daspo per l'arbitro

LA VIOLENZA

MACERATA Aveva ricevuto una testata in pieno volto dall'arbitro e la settimana scorsa, dopo tre giorni dal fattaccio, aveva pure incassato la beffa del giudice sportivo che gli aveva comminato una squalifica di più di due anni per «una spallata, un calcio, uno sputo e minacce» al fischietto. «Stanno rigirando la frittata, queste sono bugie», aveva detto immediatamente il portiere del Mogliano, Matteo Ciccioli, che ieri, però, ha visto riordinare almeno un tassello, seppur parzialmente.

La decisione

Nei confronti dell'arbitro Antonio Martiniello (di Porto Potenza Picena ma di origini napoletane), l'autore della testata, è stato infatti emesso dalla questura di Macerata un provvedimento di Daspo della durata di un anno. È il primo caso in Italia che vede coinvolto un direttore di gara. Decisivi gli accertamenti svolti dall'Arma dei carabinieri, che ha appurato la condotta inappropriata del direttore di gara. Il questore Antonio Pignataro, così, ha usato il pugno duro: il 31enne Martiniello non potrà accedere per dodici lunghi mesi negli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento di incontri di calcio valevoli per i campionati di serie A-B-C e tutti i campionati dilettanti, di gare valevoli per le coppe nazionali ed internazionali, nonché delle partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte alle predette serie e la nazionale italiana di calcio.

La consolazione

Piccola consolazione per Matteo Ciccioli che l'1 febbraio scorso, al termine dell'incontro valevole per il campionato di Seconda categoria tra Borgo Mogliano e Montottone, era stato vittima di una testata di Martiniello, a cui si era avvicinato dopo la doccia per chiedere spiegazioni su alcune decisioni prese in campo. In seguito al colpo, il portiere era rimasto 40 minuti a terra; poi era stato condotto in ambulanza all'ospedale di Macerata. Il referto: trauma facciale e cervicale. Presenti diversi testimoni. «Il Daspo a Martiniello è per me una rivincita ha commentato il 38enne Ciccioli -, il primo tassello rimesso al proprio posto. Mi fa piacere che qualcuno abbia preso atto della reale situazione. Come mi sento io? Onestamente non bene, sono ancora teso e ho capogiri. Sarà per lo stress della vicenda».

Il racconto

In effetti in questi giorni il cellulare sta squillando a go go e lo stesso Ciccioli (tutelato dall'avvocato Esildo Candria) sin da subito aveva compreso la grande portata della sua storia. «Io ricordo Zidane che dà una testata a Materazzi, non mi ricordo di un arbitro che dà una testata ad un portiere», dice. Tutto accertato dai carabinieri, misfatto tradotto dalla questura con un Daspo a Martiniello. E infatti, come si legge nel comunicato diffuso dalla questura, «si tratta del primo provvedimento di Daspo adottato in Italia nei confronti di un arbitro di calcio». Non mancano nemmeno i dettagli. «Al termine dell'incontro tra Mogliano e Montottone terminato con il risultato di 1 a 3, precisamente all'uscita dagli spogliatoi l'arbitro dell'incontro colpiva con una testata al volto il portiere della squadra di casa che era stato espulso. Il portiere, soccorso dai sanitari del 118 presenti sul posto, veniva trasportato all'ospedale di Macerata e sottoposto alle cure del caso con una prognosi di alcuni giorni». Ecco spiegato il Daspo per Martiniello. Mentre per Ciccioli, portiere colpito, rimane comunque la squalifica sportiva di due anni e passa, mazzata del giudice che però si era basato sul referto dell'arbitro: versione già smontata in parte dai carabinieri stessi. Ciccioli ha confermato la sua volontà di inoltrare ricorso per la parte sportiva e di denunciare l'arbitro.

La posizione

Proprio ieri il direttore di gara, fa sapere il suo avvocato Gabriele Galeazzi, ha rassegnato le dimissioni dall'Associazione italiana arbitri, «per potersi difendere nella giustizia ordinaria e presentare controquerela nei confronti del portiere». «Voglio provare la verità dei fatti - dice Martiniello -. Nel referto ho scritto verità: non ho aggredito il portiere, sono io la vittima». Il suo legale aggiunge: «Il mio assistito è stato colpito con una manata e ha riportato lesioni per 3 giorni. Il trauma facciale e cervicale subito dal calciatore? È stato causato da uno scontro di gioco con un attaccante avversario. Tra l'altro Ciccioli è più alto di 25 centimetri, Martiniello non avrebbe oggettivamente mai potuto dargli quella testata. A nostro avviso la sua è una ritorsione per un rigore fischiato proprio per un fallo commesso dal portiere».

Lorenzo Attorresi

Daniel Fermanelli

