Da oggi via alle palestre torna il popolo del fitness

MACERATA Conto alla rovescia terminato. Da oggi le palestre riaprono i battenti si potrà tornare a fare allenamento nei centri fitness una settimana prima di quanto era stato stabilito nelle settimane scorse. Una bella notizia per i proprietari delle palestre e dei centri sportivi del maceratese, tra le categorie maggiormente sacrificate dalle regole per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. Non più dal primo giugno, ma da oggi secondo le linee guida del nuovo decreto Draghi. È chiaro che il fatto di non poter fare uso delle docce resta, comunque, un limite. Restano valide le norme per prevenire i contagi e garantire il distanziamento sociale e gli allenamenti in sicurezza. Ma almeno si torna ad una quasi normalità e tra gli addetti ai lavori si respira aria di (cauto) ottimismo e di fiducia. All'esterno dei locali si troverà un cartello, affisso a cura della palestra, in cui sarà indicato il massimo numero di persone consentite negli spazi. Quindi sarà misurata la temperatura, che non potrà mai essere superiore ai 37 gradi e mezzo. All'ingresso bisognerà trovare un dispenser con il disinfettante per le mani e un percorso differenziato per chi entra e chi esce. Per quanto riguarda gli spogliatoi, il tempo di permanenza negli stessi dovrà essere ridotto al minimo. Per questa ragione, le linee guida del Dipartimento per lo Sport obbligano ad arrivare già in abbigliamento sportivo. Insomma, massima attenzione ma tanta voglia di ripartire. Da oggi riparte il mondo del fitness a tutti gli effetti.

