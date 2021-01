Da novembre è invece operativo il cantiere della ex Casa del custode ai Giardini Diaz: gli operai non hanno smesso mai di lavorare in queste settimane, a parte i giorni delle festività natalizie, e la ristrutturazione del manufatto sta procedendo con le tempistiche previste. L'intervento prevede una scucitura ed un intervento sulle facciate su cui si sta procedendo prima di passare agli step successivi. Entro i primi mesi dell'estate l'edificio sarà completato, anche se poi per vedere trasferito il museo di Storia Naturale in questa nuova sede bisognerà prima reperire i fondi per gli allestimenti interni.

La programmazione

In questo inizio 2021 l'amministrazione comunale sta predisponendo la programmazione del piano strade sia del centro storico che delle periferie con la pianificazione degli interventi necessari senza dover intervenire poi in emergenza. Procede spedito anche il cantiere della palestra della scuola IV Novembre: dopo il posizionamento dei pilastri si sta passando alle tamponature e così la ditta potrà lavorare anche se le condizioni meteo non saranno favorevoli. Qui la previsione è di completare i lavori prima dell'estate in modo che la struttura potrà essere utilizzata nel prossimo anno scolastico. Tra gli interventi meno appariscenti, ma comunque che testimoniano l'attenzione del Comune ai quartieri, c'è quello che riguarda la realizzazione di un campetto rionale per il basket all'aperto a Corneto, in via Cincinelli, in prossimità del piazzale che di recente è stato riqualificato. I lavori sono stati affidati e la nuova struttura sarà pronta per primavera/estate 2021. In tema di impianti sportivi l'amministrazione comunale ha preso poi l'impegno con la società della Cluentina calcio di mettere a norma il campo sportivo di Collevario per consentire la disputa delle partite del campionato di Promozione al club di Piediripa, quando il torneo ricomincerà. Questo anche per non creare sovraffollamento allo stadio Helvia Recina, già occupato dalle gare interne di Matelica e Maceratese. Infine per un cantiere che va avanti con gli operai impegnati al lavoro come quello dei Capannoni Rossini dietro la stazione ferroviaria ce ne è un altro molto importante che potrebbe vedere la luce nella seconda parte del 2021: e riguarda il recupero dello stadio Della Vittoria, un maxi intervento di ristrutturazione sia dell'impianto calcistico e dell'annesso anello verde che di quello che è un vero e proprio monumento che si trova nel cuore della città.

