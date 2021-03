DA LUNEDÌ ENTRANO IN AZIONE ANCHE I MEDICI DI FAMIGLIA

L'EPIDEMIA

MACERATA Case di riposo quasi tutte free covid nel distretto sanitario di Macerata, eccezion fatta per la struttura di Tolentino che registra in questi giorni un focolaio ancora attivo e qualche altro caso (vedi Matelica). Mentre fatica a decollare la vaccinazione della popolazione, gli anziani che si trovano nelle case di riposo della provincia sono stati messi in buona parte in sicurezza dagli operatori di Av3 che hanno iniettato la dose di vaccino Pfizer o Moderna ad un migliaio di ospiti fragili di queste strutture. Intanto però il Comune di Macerata sta cercando una sede idonea ad ospitare la campagna vaccinale di massa che partirà nelle prossime settimane. Troppo piccolo l'Oratorio di via Capuzi (dove sono presenti solo quattro postazioni) utilizzato fin qui per la vaccinazione degli over 80 e del personale scolastico dei 24 Comuni del distretto di Macerata. L'ipotesi più accreditata quindi è quella dell'apertura di un maxi polo vaccinale allestito in una struttura di Piediripa.

Ma torniamo alle case di riposo. «Per quanto riguarda il Distretto di Macerata afferma la responsabile Giovanna Faccenda- siamo a buon punto, praticamente siamo riusciti a vaccinare quasi tutti gli anziani che risiedono nelle case di riposo. A partire da Villa Cozza a Macerata, Mogliano e Loro Piceno che pure abbiamo completato, per continuare con la seconda dose da effettuare nella struttura di Urbisaglia che è stata calendarizzata per il 22 di marzo. Resta ancora Sarnano che aveva registrato un focolaio di positivi, ora tutti negativi, per cui solo questa settimana abbiamo iniziato con la prima dose del vaccino ed i richiami che faremo poi in aprile. Tutte le altre case di riposo dell'ambito territoriale del Distretto di Macerata sono state già completate. Discorso a parte per la struttura Porcelli di Tolentino dove si registrano ancora diversi casi di positivi finchè non si negativizzano non possiamo farlo e, secondo l'ultima circolare giunta, i vaccini non potranno essere fatti prima che siano trascorsi da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi da quando la persona torna ad essere negativa. Sul totale di 13 nostre strutture in 6 abbiamo registrato focolai di positivi al virus».

Il quadro

Un quadro quindi assai confortante quello delle vaccinazioni nelle case di riposo che consentono di mettere in sicurezza quella fascia di popolazione più debole per la maggior parte composta da ultraottantenni, la più colpita finora dal covid. Nonostante l'effetto del vaccino sia quasi immediato si mantengono in queste strutture tutte le precauzioni necessarie per scongiurare qualsiasi rischio per chi è all'interno. «E' filato tutto liscio non si sono registrati effetti collaterali negli anziani che abbiamo vaccinato finora conferma la dottoressa Faccenda- con la collaborazione dei medici di base e degli operatori delle case di riposo. Già dopo la prima dose la copertura del vaccino è del 50% e una volta iniettata la seconda l'effetto finale si ha nel giro di una settimana. Permangono comunque alte le precauzioni nelle case di riposo, tutte quelle adottate negli ultimi mesi, così come continuiamo ad effettuare tamponi su ospiti e lavoratori per tenere sotto controllo un quadro che vede inserirsi le varianti del virus e quindi, anche se chi vive ed opera in queste strutture è vaccinato, bisogna tenere elevata l'attenzione per scongiurare qualsiasi pericolo».

Le categorie

Per quanto riguarda le vaccinazioni in corso di altre categorie ieri si sono concluse quelle delle forze dell'ordine, lunedì inizieranno gli operatori di Protezione civile a Piediripa, di pomeriggio, con una media di 200 persone al giorno che si dovrebbe esaurire in una settimana, mentre continuano le vaccinazioni di over 80 ed insegnanti che dovrebbero concludersi intorno alla fine di aprile tra prime e seconde dosi. Ci si sta preparando anche alla partenza della vaccinazione di massa che vedrà in prima linea pure i medici di medicina generale. «La data indicativa per l'operatività dei medici di base nella vaccinazione conclude Giovanna Faccenda - è quella del 15 marzo ma potrebbe anche slittare di qualche giorno per questioni organizzative. Le equipe territoriali agiranno per prima cosa sugli ultraottantenni che non possono deambulare e coloro che non riescono a raggiungere i centri vaccinali. Poi toccherà ai fragili oncologici, broncopatici, cardiopatici e diabetici».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA