«Da intercettare i fondi europei mettiamo in rete le eccellenze»

MACERATA Ieri mattina quando il presidente della commissione elettorale ha ultimato lo spoglio delle schede con l'indicazione dei voti per il presidente, l'appena eletto Sandro Parcaroli non ha fatto salti di gioia. Non è nel suo stile, ma pure appariva evidente che si aspettava qualcosa di più di quel quasi 58% che è risultato.

Attorno a lui gli esponenti dei partiti di centrodestra hanno fatto partire un applauso, ma Parcaroli è rimasto per un po' sulle sue, forse doveva ancora scaricare la tensione accumulata nei giorni scorsi. Allora Parcaroli da oggi è double-face, striscia con lo stemma del Comune quando entra in Municipio e stemma della Provincia di Macerata per i suoi soggiorni nello studio che fu (negli ultimi dieci anni) di Antonio Pettinari. Le sue prime parole: «Sono contento del risultato che premia la nostra proposta e il nostro impegno: da oggi come ho sempre detto sarò il presidente di tutti, a servizio dei sindaci e dei maceratesi senza distinzione di colori politici di campanili. Ci metteremo subito al lavoro per progetti che siano in grado di intercettare i finanziamenti europei e valorizzare le tante eccellenze del nostro territorio. Metteremo in rete tutte le nostre eccellenze per presentarci uniti alle sfide che ci attendono per investire bene le risorse che ci arriveranno dal Governo e dall'Unione Europea. Ripeto, a me non interessano le beghe di partito, guardo allo sviluppo del territorio nel suo complesso e lavorerò per dare alla nostra provincia la visibilità che merita, per attrarre investimenti e generare occupazione. Voglio lavorare per unire, anche in situazioni che ora appaiono distanti. Ho vinto la sfida delle elezioni provinciali, l'ho fatto peraltro contro un candidato che stimo ed apprezzo come il sindaco di Appignano Mariano Calamita, ma la vera sfida che ora avrà tutta la mia attenzione è quella per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio provinciale». Per Parcaroli sarà un impegno non indifferente tra guida del Comune e della Provincia, in particolare in un anno, il 2022, che si annuncia di portata storica per gli investimenti e i finanziamenti che sono in arrivo. Il nuovo presidente della Provincia è possibile che già nei prossimi giorni voglia definire i progetti da perseguire e la squadra - formata da tecnici e da politici - da mettere in campo per raggiungere i risultati indicati nei vari settori.

