CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Da giugno a settembre la nostra fabbrica della cultura non smette neanche un giorno», sottolinea Stefania Monteverde assessore alla cultura del Comune di Macerata. La stagione estiva maceratese prosegue dunque andando in scena domani con il concerto di Antonello Venditti Sotto il segno dei pesci outdoor a cui seguirà il giorno seguente, sabato, lo spettacolo del comico Maurizio Battista Papà perché lo hai fatto?. Ancora musica in Arena il 22 agosto con l'icona del nuovo pop italiano Levante mentre il 25 agosto arrivano i Maneskin, la...