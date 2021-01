Da domani le domande per la gestione del chiosco

MACERATA Apre domani la possibilità di presentare le domande per partecipare alla gara pubblica per la gestione del chiosco del Sasso d'Italia e ci sarà tempo fino al 26 febbraio. Il Comune di Macerata infatti, in seguito all'acquisto del chiosco e alla concessione da parte della Provincia dell'area verde vicina, ha stabilito di dare il via al bando per la gestione del chiosco stesso. La nuova concessione sarà libera e aperta a tutti. Il prezzo base dell'asta è stato stabilito in 6mila euro all'anno. L'assegnatario potrà inoltre chiedere al Comune l'utilizzo dello spazio intorno al chiosco per la sistemazione dei tavolini e delle sedie.

La durata

La durata della concessione è di sei anni più tre e l'assegnatario avrà la facoltà di eseguire lavori di sistemazione della struttura (ad esempio realizzazione di servizi igienici, pulizia delle facciate esterne, rivestimenti, rifacimento e/o manutenzione dei pavimenti, tinteggiature, manutenzioni del cornicione, sostituzione di infissi esterni, adeguamento e/o integrazione dell'impianto idrico ed elettrico, superamento delle barriere architettoniche, installazione di impianto di videosorveglianza) con una spesa autorizzata di massimo 5mila euro che potrà portare in detrazione del canone. Per il primo anno inoltre, il 2021, l'assegnatario beneficerà dello sconto del 20% così come la Giunta ha deliberato per tutte le attività in concessione del Comune in relazione all'emergenza economica legata al Covid-19. Le domande potranno essere presentate a partire da domani e dovranno pervenire entro venerdì 26 febbraio; mercoledì 3 marzo, alle ore 12, ci sarà la gara pubblica.

