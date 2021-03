Da clienti che magari avevano ordinato dei libri e non sapevano come fare racconta Sauro Romoli della Feltrinelli di sicuro di gente ne gira poca, ma l'impatto di questa zona rossa lo capiremo lunedì o martedì, quando si tornerà ai ritmi della vita quotidiana. A noi, come alle altre attività del centro storico, negli ultimi tempi aveva giovato la chiusura dei centri commerciali, c'era sicuramente più movimento di persone. Così perdiamo anche quel beneficio, ma teniamo duro». In piazza Vittorio Veneto, invece, il gruppo maceratese del movimento femminista Non una di meno non ha scelto di certo il giorno ideale per la sua manifestazione volta a rivendicare i diritti della donna. Certo, erano 30 o 40 persone al massimo, con mascherina e distanziamento rispettato e sotto gli sguardi attenti di Polizia e carabinieri. Proseguendo verso i cancelli, anche via Garibaldi è una lunga lingua di sampietrini con pochissime persone a calpestarli. «Stamattina non si è visto praticamente nessuno, teniamo aperto lo stesso anche se di fatto lo facciamo in perdita perché vogliamo tenere duro anche in questo periodo evidenzia Federica Sberna della cartolibreria Scarabocchiando comunque l'impatto vero di questa nuova zona rossa lo capiremo solo da inizio settimana».

Le mura

Uscendo dalle mura castellane e affacciandosi sui giardini Diaz, qualche irriducibile runner e un paio di sporadici ciclisti provano comunque a tenersi in forma come possono, mentre decisamente più viva è la situazione in corso Cairoli: qui tra alimentari, farmacia, fruttivendoli ed altro di attività aperte ce ne sono parecchie e allora il traffico è sostenuto e il viavai se non è da giornata normale poco ci manca. Anche a Piediripa lo scenario è simile. «Noi facciamo soprattutto le colazioni e anche oggi bene o male dalle 5 alle 8.30 un po' di gente è comunque passata svela Cristina Haralamb del bar Friends ma da quell'ora in poi sono stata praticamente sempre a fissare l'orologio. Il colpo, insomma, si è sentito ma aspettiamo inizio settimana a capire davvero cosa succederà». Pochissimi in giro anche a Civitanova, fino a qualche giorno fa patria della movida e degli aperitivi. Un po' di movimento al mercato, ridotto all'osso con le sole bancarelle alimentari e fiori, e poco altro.

Marco Pagliariccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA