«Da Civitanova non si andrà più a Macerata per l'esame»

MACERATA Che i reparti ospedalieri delle strutture dell'Av3 siano all'avanguardia lo testimoniano alcuni primari presenti tra il personale ospedaliero che ha seguito l'inaugurazione. «Nel nostro reparto di cardiologia a Macerata afferma il direttore Mario Luzi- lunedì prossimo utilizzeremo per la prima volta due valvole plastiche aortiche per effettuare un'operazione per la frattura del femore ad una donna, una tecnica che è capace di ridurre il rischio operatorio prima ancora che inizi l'intervento vero e proprio. Un salto in avanti davvero importante grazie a tecnologie innovative che riusciamo ad utilizzare nel nostro reparto. Dal 2 luglio, invece avremo l'arrivo di nuovi letti sia in rianimazione che in cardiologia». Per quanto concerne la nuova risonanza magnetica installata alla radiologia di Civitanova, il primario Leonardo Costarelli ne sottolinea il valore assoluto. «Ci aiuterà nell'indagare il sistema centrale nervoso, nello scoprire patologie oncologiche, dell'ictus al risveglio, nelle encefaliti e in tante altri campi. afferma- Inoltre i pazienti che gravitano su Civitanova non dovranno essere più trasportati a Macerata per effettuare l'esame. Quindi un doppio miglioramento che riguarda la qualità dell'esame della modernissima risonanza magnetica ed al contempo meno mobilità del paziente verso altre strutture. Mi auguro che si accelerino i tempi per installare anche a Macerata un apparecchio del genere per sostituire quello in funzione che sta lavorando al 130% delle sue capacità». m. g.

