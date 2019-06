Cresce l'attesa nell'area Sae «Al Papa offriamo un caffè»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EVENTOCAMERINO «Quando verrà qui il Papa lo saluterò con un bacio e gli offrirò il caffè, gli dirò se dice anche qualche Padre Nostro perché ne ho bisogno». Con queste parole Ennio Parretti, un pensionato che riceverà domenica mattina la visita del Santo Padre, nell'area Sae Cortine Ovest a Camerino, dove risiede in una delle soluzioni abitative di emergenza, esprime la sua attesa per questa visita storica. L'attivitàParretti è molto conosciuto a Camerino, fino al terremoto era titolare di una storica pizzeria in via XX Settembre,...