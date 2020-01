Così Macerata si trasformerà in museo digitale

LA PROPOSTA

MACERATA Trasformare la città in un vero museo digitale a cielo aperto: è l'obiettivo che si propone il piano della società umbra. «Creare una guida digitale, facilitare gli spostamenti degli utenti, offrire contenuti emozionali in grado di coinvolgere il visitatore. Un info point aperto 24h, tutte le informazioni turistiche disponibili a richiesta, una tracciabilità degli accessi, migliorare la fruibilità dei monumenti». Quanto alla segnaletica l'idea è «realizzare una forma semplice e versatile ispirata dalle geometrie e alle caratteristiche del nuovo logo del Comune di Macerata. Un rettangolo che cresce e si espande verso uno degli angoli, suggerendo la direzione».

Le tecnologie

Non solo: «Colori coerenti, materiali semplici e solidi. Le tabelle che lo prevederanno saranno dotate di tag nfc e qr code per l'apertura diretta dei contenuti sulla web app «saranno adattate al panorama cittadino. Un elemento che si integra nel contesto urbano del centro, ma che allo stesso tempo è riconoscibile e visibile in maniera chiara. In tabelle specifiche sarà presente il tag nfc che permetterà di collegarsi ai contenuti multimediali e di approfondimento del punto di interesse. Sarà sufficiente avvicinare il proprio device alla tabella nel punto indicato per attivare l'app e visualizzare contenuti multimediali. I luoghi di interesse segnalati verranno sviluppati all'interno dell'app con contenuti creati in modo da integrarsi con la segnaletica fisica per dare informazioni più approfondite. All'interno dell'applicazione potranno trovare posto foto, foto 360°, video e ricostruzioni che possano rendere visibili ai turisti luoghi considerati importanti ma non visitabili (palazzi storici privati). Aprendo l'app dai punti d'accesso alla città il sistema informatico guiderà i turisti ai siti di interesse prescelti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA