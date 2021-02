CORVATTA: «NESSUNA DIRETTIVA PER I PAZIENTI CHE NON CAMMINANO»

L'EPIDEMIA

MACERATA Al via domani alle 8 le vaccinazioni per gli over 80 (nati prima del 1 gennaio del 1942) in tre dei quattro punti allestiti in provincia. Inoculazioni che saranno somministrate all'oratorio Santa Madre di Dio di Macerata, al centro civico Risorgimento a Civitanova e al centro comunale Vallicelle di Camerino. Alla sala Italia di San Severino si partirà lunedì. A Macerata e Civitanova potranno essere effettuate fino a 248 vaccinazioni al giorno, vale a dire 20 ogni ora. Un po' minore l'utenza nell'entroterra. Con questa velocità si può vaccinare tutta la popolazione maceratese con più di 80 anni entro sabato 13 marzo, quando è in programma l'inizio della somministrazione della seconda dose.

Le pratiche

Per accelerare le pratiche, si invitano i cittadini a presentarsi al punto vaccinazione con il modulo già compilato. Ad illustrare i numeri di questa fase è la direttrice sanitaria dell'Area Vasta 3, Daniela Corsi. «L'ultimo dato che ho a disposizione parla di oltre 7mila persone che si sono registrate per la vaccinazione su una popolazione complessiva di ultraottantenni di circa 13mila cittadini. Ma per sabato mattina siamo sicuri che questo numero crescerà ancora. Si parte alle 8 di domani e si continuerà fino alle 20. Operazioni che si effettueranno tutti i giorni tranne la domenica. Sabato 13 marzo, dopo tre settimane dalla prima somministrazione, inizieremo con i richiami». Per quanto riguarda la prima fase delle vaccinazioni, quella che coinvolge anziani nelle Rsa e personale sanitario, la direttrice è entusiasta. «Domenica prossima completeremo le vaccinazioni di tutti gli operatori sanitari dell'Area vasta 3 annuncia devo dire che la risposta è stata ottima. Circa il 90% di medici, infermieri, operatori sanitari in genere si è vaccinato, dato ben superiore alla media nazionale. Per quanto riguarda invece i ricoverati in reparti non covid, partiremo successivamente, una volta completate le vaccinazioni per gli ultraottantenni. Nel frattempo seguiremo la risposta anticorpale delle varie categorie che abbiamo vaccinato».

La registrazione

Dal numero totale degli over 80 della provincia vanno esclusi quelli che sono ricoverati in Rsa o in ospedali e coloro che non hanno ancora potuto effettuare la registrazione in quanto impossibilitati a muoversi da casa. E proprio questa fase rappresenta ancora un punto interrogativo. «Spero proprio che i medici di base diano un supporto per le vaccinazioni a domicilio conclude Daniela Corsi dovrebbero essere loro a farsene carico. Ma non ho ancora ricevuto risposte in merito. Da parte nostra, in ogni caso organizzeremo punti mobili di vaccinazione, vale a dire squadre che si recano a domicilio, come facciamo per i tamponi. Però così impiegheremo più tempo». Su questo aspetto, però, chiedono chiarezza anche i medici di medicina generale.

Le richieste

Come Tommaso Claudio Corvatta (ex sindaco e attuale consigliere comunale di Civitanova). «Ormai l'inizio delle prenotazioni della vaccinazione per le persone non deambulanti è imminente ma noi addetti ai lavori non abbiamo ancora ricevuto alcuna direttiva. E la mancanza di indicazioni non riguarda solo i medici di famiglia che pure sono indicati come esecutori delle vaccinazioni, ma anche gli operatori e le operatrici del servizio Adi. Anch'essi sono indicati come quelli che debbono fare le vaccinazioni a domicilio, ma riescono a stento ad espletare tutto il carico di lavoro domiciliare a cui sono sottoposti: come faranno ad espletare anche le vaccinazioni?». Anche i Comuni sono parte importante della campagna di vaccinazione. A Macerata il Coc ha predisposto 20 parcheggi sul lato destro di via Capuzi che a partire da domani saranno gratuiti per le persone interessate dalla vaccinazione. L'ufficio Informagiovani (biblioteca Mozzi Borgetti, piazza Vittorio Veneto) supporta gli anziani nella prenotazione chiamando il numero 0733-256438. Per ridurre i tempi di attesa e ottimizzare i percorsi, si raccomanda di compilare la modulistica (scaricabile al link comune.macerata.it/vaccini-over80/), che dovrà essere consegnata nella sede vaccinale al momento dell'accesso. A Civitanova predisposte due sportelli a tale scopo: in Municipio (accesso in vicolo Sforza) e a Civitanova Alta (ex Tribunale).

Emanuele Pagnanini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA