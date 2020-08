Corso Cairoli si è vestito a festa per l'ultima Notte dell'opera

LA KERMESSE

MACERATA Dopo corso Cavour con viale Martiri della Libertà fresco di restyling e dopo il centro storico è toccato ieri sera a corso Cairoli chiudere il trittico di eventi in cui si è trasformata la Notte dell'opera del 2020. «La nuova formula delle Notti dell'opera ha riscontrato interesse e partecipazione ha detto il presidente dell'Associazione Sferisterio e sindaco di Macerata Romano Carancini- può essere ulteriormente implementata e rappresentare una ulteriore riduzione della distanza con tutti i quartieri del capoluogo». La città indiscutibilmente ha partecipato da protagonista nelle tre Notti dell'opera, colorando le strade e i negozi di bianco e realizzando una serie di attività, grazie anche all'impegno di Confcommercio e Banco Marchigiano. Lo scenario di corso Cairoli ha replicato quanto si era già visto nelle prime due serate. Se negli spazi riservati agli spettacoli le sedie sono sempre state opportunamente distanziate, fuori dalle transenne molte persone, nel corso delle serate, si sono assembrate, senza troppa attenzione alle distanze. A ricordare l'importanza delle precauzioni sono stati gli organizzatori che, nelle pause tra uno spettacolo e l'altro, hanno sempre invitato le persone a mantenere le distanze ed igienizzare le mani con i dispenser posti lungo i viali o all'interno dei locali. Gli spettacoli in programma per ieri sera erano, tra gli altri, quelli realizzati dal Quartetto F.a.t.a. dal titolo Liberi di andare in bianco, così come Pedala piano e Odisseo danza acrobatica. Nel cortile di Filosofia era in programma invece Mozart Motel conversazioni con Don Giovanni, spettacolo del laboratorio teatrale di Unimc.

