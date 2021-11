«Corsi Cairoli e Cavour scommessa sul Natale con i mercatini tipici»

IL COMMERCIO

MACERATA Mercatini natalizi sia dentro che fuori le mura, lungo i due corsi principali della città, esposizione e vendita di prodotti locali che potranno essere replicati in piazza Mazzini e piazza Veneto ed un altro evento nelle vie del centro su cui sta lavorando Confartigianato che allieterà le giornate pre natalizie. In attesa che venga svelato completamente il cartellone degli appuntamenti delle festività di fine anno l'assessore alle Attività produttive, Laura Laviano fa il punto del lavoro svolto in queste ultime settimane con associazioni di categoria e commercianti per mettere in campo una serie di eventi in grado di ravvivare non solo il centro storico ma anche le principale e più frequentate vie del capoluogo.

Gli eventi

All'insegna della sobrietà sì ma nell'ottica di dare linfa a una categoria, quella del commercio, fiaccata dalla lunga crisi legata alla pandemia. Un primo assaggio di ripartenza dello shopping ci sarà questo fine settimana con il Black Friday che promette sconti speciali e offerte imperdibili con l'obiettivo che accomuna tutti, di portare quante più persone a vivere il centro. Per quanto riguarda gli eventi veri e propri, che verranno svelati nei prossimi giorni, è stato l'assessore al turismo Riccardo Sacchi a spiegare la filosofia di quest'anno: «I tanti eventi natalizi saranno all'insegna della prudenza e della cautela nel massimo rispetto delle norme anti contagio: quindi no ad eventi di richiamo per evitare assembramenti, specie in questi giorni che indicano una ripresa dei contagi da Covid. Per questo abbiamo declinato la possibilità di ospitare la pista del ghiaccio in piazza oppure concerti all'aperto o per il Capodanno. Come lo scorso anno sarà un Natale diverso, all'insegna dei valori veri, fatto di tantissimi eventi soprattutto itineranti». Fatta questa premessa si torna al commercio.

Il commercio

«In questa fase mi sto spendendo a fianco dei commercianti di corso Cavour e corso Cairoli per organizzare dei mercatini natalizi afferma l'assessore Laviano - le cui date sono state già calendarizzate per domenica 12 dicembre in corso Cavour e il 19 dicembre in corso Cairoli. Per venire incontro alle esigenze che mi hanno manifestato gli stessi esercenti li ho messi in contatto con delle organizzazioni che curano questo genere di appuntamenti. Mentre a corso Cairoli parteciperanno a questo mercatino gli stessi commercianti che lavorano lungo la via per corso Cavour la situazione sarà diversa in quanto gli espositori arriveranno esclusivamente da fuori città. Sempre legato ad eventi al di fuori delle mura ci sarà l'8 dicembre dal pomeriggio un evento legato allo Street food in piazza Nazario Sauro, nelle aree del parcheggio e di fronte allo Sferisterio: questo per cercare di convogliare visitatori anche al di fuori delle mura urbiche. Come assessorato non abbiamo fondi specifici per sostenere queste iniziative ma stiamo dando una mano con il piano di sicurezza e con gli allacci dell'energia elettrica».

Il centro

Nel centro storico a farla da padrone saranno i mercatini natalizi legati ad appuntamenti oramai classici come Il Barattolo o novità come La Fattoria in Piazza. «Dentro le mura cittadine abbiamo previsto edizioni speciali de Il Barattolo nelle giornate dell'11, 12 e 19 dicembre, - prosegue l'assessore alle Attività produttive - un appuntamento a tema e potrebbe essere il momento e l'occasione giusta per incominciare a pensare agli addobbi per la casa e per l'albero, al presepe e ai regali. Saranno più di cento i banchi presenti per l'edizione natalizia del tradizionale mercatino. La novità è rappresentata da un'edizione speciale de La Fattoria in Piazza, vetrina di aziende agricole locali, dell'entroterra e marchigiane, di produzioni bio, che si svolgerà in concomitanza con il Barattolo del 19 dicembre, oltre all'appuntamento calendarizzato domenica prossima 28 novembre».

L'iniziativa

Infine per l'11 dicembre «la Confartigianato sta lavorando ad un'iniziativa che si svolgerà nelle vie del centro che rappresenterà una sorpresa per tutti». La buona risposta avuta nello scorso fine settimana dalle esposizioni e vendite di prodotti locali promossa da Cna, Copagri e Cia potrebbe riproporre questo evento anche durante il periodo delle festività di fine anno. «Gli standisti sia di piazza Mazzini che in piazza Veneto sono stati molto soddisfatti dall'affluenza e dal giro di affari concluso al punto che ci hanno chiesto quando ci sarà la prossima data di questo appuntamento conclude Laura Laviano-. In realtà questa iniziativa era legata a Tipicità Evo ma, visto che c'è stata questa forte richiesta di organizzare in futuro qualcosa di simile che potrebbe avvenire già entro Natale».

Mauro Giustozzi

