CORSI: «ANCORA PROBLEMI AL PRONTO SOCCORSO DI CIVITANOVA MARCHE»

LA PANDEMIA

MACERATA Il contagio in provincia di Macerata sembra vicino al picco cui si spera possa seguire un plateau e una discesa in grado di svuotare gli ospedali. Ma la situazione non è uguale dappertutto. Se a Civitanova, dove ci sono più positivi in assoluto, la situazione si è stabilizzata negli ultimi giorni (411-412), a Macerata invece la curva è ancora in salita: ieri 287 attualmente positivi, più 15 in 48 ore e 585 persone in quarantena. Il sindaco Sandro Parcaroli e il consigliere delegato alla Sanità, Giordano Ripa, fanno il punto sull'emergenza pandemica e sulla campagna di vaccinazione in città.

La situazione

«Rispetto agli ultimi 15 giorni il trend della curva è in aumento anche nella nostra città, quindi raccomando a tutti il massimo rispetto delle norme le parole del primo cittadino . Molto importante la campagna vaccinale per la quale abbiamo messo a disposizione una nuova struttura: si tratta del capannone che si trova in zona Valleverde a Piediripa concesso gratuitamente da UniCredit Leasing. La struttura sarà fruibile dopo Pasqua». A fornire i numeri sulle vaccinazioni, è il dottor Ripa. «Al distretto di Macerata afferiscono 24 comuni per un totale di circa 160mila persone spiega . La campagna vaccinale è iniziata il 4 gennaio presso la biblioteca dell'ospedale di Macerata ed è stata dedicata, secondo il protocollo nazionale, al personale sanitario, poi agli ospiti delle Rsa e delle strutture residenziali. Per la vaccinazione riguardante i soggetti over 80 e il personale scolastico la scelta, come stabilito dall'Area Vasta 3, è ricaduta sull'oratorio della chiesa Santa Madre di Dio in via Capuzi; una struttura che sin dall'inizio era stato chiarito sarebbe stata temporanea e dove le operazioni si sono svolte senza criticità. Il 20 febbraio è iniziata la vaccinazione degli over 80 e al 16 marzo risultano 5.494 i soggetti che hanno ricevuto la prima dose e 719 quelli ai quali è stata somministrata la seconda. Il primo marzo è iniziata la vaccinazione del personale scolastico e sono 859 le persone che hanno ricevuto la prima dose. Inoltre, nella settimana dal 3 al 13 marzo, sono stati vaccinati 1.300 soggetti appartenenti alle forze dell'ordine presso gli ambulatori del Dipartimento di Prevenzione e Igiene-Sanità pubblica a Piediripa».

La replica

Da qui lo spunto per rispondere al consigliere di opposizione Ricotta. «C'è chi, dopo un anno di pandemia, ancora ignora, o fa finta di ignorare, come è strutturata la campagna vaccinale e chi è deputato a prendere decisioni incalzano Parcaroli e Ripa . Fuorvianti le parole del consigliere Ricotta, secondo cui non va bene accentrare il servizio per 24 comuni come se fosse l'amministrazione di Macerata a decidere per conto della Regione Marche e dell'Asur. Impensabile fare più punti vaccinali in città: primo perché tale scelta non rispetterebbe il protocollo regionale e in secondo luogo perché comporterebbe una forte dispersione del personale sanitario. La fase 3 prevede postazioni vaccinali mobili costituite da medici di medicina generale, personale del distretto sanitario, personale Adi e Usca».

Le difficoltà

Sulla situazione nelle strutture ospedaliere è la dottoressa Daniela Corsi, direttrice sanitaria Area vasta 3, a fare il punto. «Situazione sempre pesante. A Macerata si è un po' tranquillizzata mentre a Civitanova gli ingressi al pronto soccorso marciano sempre a velocità sostenuta. A Camerino stiamo riempendo i posti a disposizione. Speriamo che si possa scavallare presto il picco». Ieri a Camerino risultavano ricoverate 31 persone (17 in semi-intensiva e 14 in ricovero ordinario. A disposizione ci sono 35 posti. Dati della curva in leggero miglioramento. Ieri il tasso di incidenza dei contagi in 7giorni ogni 100milaabitanti ha fatto segnare 358 casi: il giorno precedente erano 373 e il 16 marzo 380. Macerata scende così al 21esimo posto per tasso di incidenza tra le province italiane (era al 13esimo qualche giorno fa). Negli ultimi 7 giorni, 1.114 contagi (1.105 i sette giorni precedenti, +0,8%).

Emanuele Pagnanini

