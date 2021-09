Corsa per gli asfalti un milione di euro per tre nuovi appalti

I PROGETTI

MACERATA Poco meno di un milione di euro per tre interventi di manutenzione straordinaria e asfalti sulle strade del Comune di Macerata. Che si aggiungono ad interventi di minore entità, alcuni dei quali conclusi ed altri che verranno effettuati nei prossimi mesi. I tratti che saranno interessati dagli interventi sono la strada che collega Madonna del Monte a Sambucheto, un pezzo di via Pancalducci nei pressi del cimitero ed infine via Santa Maria della Porta, arteria del centro storico del capoluogo che da tempo necessita di una profonda rivisitazione.

Gli interventi

«Abbiamo deliberato in giunta questi interventi che troveranno la loro realizzazione tra la fine dell'anno e soprattutto nel 2022 perché, pur essendo i progetti già pronti, esordisce l'assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori - visti gli importi consistenti ci sarà da svolgere tutto l'iter amministrativo di gara, affidamento e quindi ritengo di poter dire che sarà soprattutto il 2022 che vedrà l'apertura di questi cantieri. Il primo intervento che è stato approvato riguarda opere di manutenzione straordinaria di tutta la strada che da Madonna del Monte conduce a Sambucheto: i lavori avranno un importo di 400mila euro e consisteranno in opere di limitazione del terreno franoso, con una serie di palificate e gabbionate strutture di contenimento che rafforzano il terreno, poi rifacimento del manto stradale sino al ponte di Sambucheto che segna il confine con il comune di Montecassiano, ponte che sarà interessato da opere che riguarderanno le balaustre e quanto altro necessario». Gli altri due interventi programmati dall'amministrazione comunale riguardano il centro abitato della città, nello specifico viale Pancalducci e via Santa Maria della Porta.

Gli importi

«Sempre per lo stesso importo di 400mila euro prosegue l'assessore Marchiori - abbiamo deliberato delle opere di contenimento in via Pancalducci, segnatamente davanti al cimitero e nei pressi della rotonda stradale, dove è stato rilevato un movimento franoso che ha interessato parte della carreggiata e il marciapiede ed anche in questo caso si dovrà intervenire con lavori di contenimento del dissesto idrogeologico e poi il rifacimento dell'asfalto. L'ultimo lavoro piuttosto corposo che è stato deciso riguarda via Santa Maria della Porta: per questo intervento abbiamo partecipato anche ad un bando regionale per ottenere un cofinanziamento dell'opera da aggiungere ai fondi comunali previsti, con un impegno di spesa che si aggira sui 160mila euro. Per via Santa Maria della Porta l'intervento di sistemazione sarà consono alla pavimentazione esistente e soprattutto dovrà essere rifatto anche il sottofondo stradale in quanto in diversi punti ci sono dei cedimenti che devono essere sistemati. Non si tratta di semplici opere di ripristino della sede stradale. E' chiaro che, viste le dimensioni e la collocazione della via, i lavori dovranno essere effettuati prima nel tratto a salire e poi quello a scendere, di sicuro utilizzeremo anche la vicina via Padre Matteo Ricci per consentire uno sbocco al traffico veicolare in quella zona».

Gli interventi

Nei mesi scorsi alcuni interventi di manutenzione ordinaria, essenzialmente legati al rifacimento dell'asfalto ammalorato, hanno interessato via Gasparri, un tratto di via Mattei e via Romagnoli. Stanno per iniziare, invece, i cantieri che riguarderanno l'asfaltatura di via Fonte della Quercia, a partire dalla piazzetta di rione Pace per arrivare sino alla zona dove c'è lo stabilimento della Cimar e tra quelli in programma che sono calendarizzati nel 2021 pure l'asfaltatura di via Spalato. Anche sugli attraversamenti pedonali si è allo start con il piano di miglioramento della sicurezza con la società Atlantico srl che ha ricevuto in questi giorni il materiale e gli apparati per l'illuminazione specifica e la segnaletica luminosa.

L'importo

L'importo degli interventi ammonta a 84mila euro e riguarderà le zone di Sforzacosta (lungo la SS.78 Picena e via Liviabella), via Roma, viale Puccinotti, viale Trieste, viale Don Bosco, piazza Nazario Sauro, borgo San Giuliano, Rampa Zara, viale Leopardi, piazza XXV Aprile, via Gigli, via Pancalducci, via Ventura, via Galasso da Carpi, via Bramante, viale Indipendenza e Villa Potenza lungo via dell'Acquedotto e borgo Peranzoni. In totale saranno sistemati 53 apparati costituiti da pali dritti e a sbraccio, pannelli retro illuminati con illuminazione anche in direzione dell'attraversamento e opere edili connesse.

Mauro Giustozzi

