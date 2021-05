«Corridonia bike friendly Valorizziamo il territorio»

CORRIDONIA Il Comune di Corridonia, insieme ad altri sette comuni della vallata del Chienti, ha partecipato all'incontro che si è tenuto di recente per la valutazione dei percorsi idonei per la realizzazione della pista ciclo pedonale. La ciclovia si svilupperà su un itinerario di circa 40 chilometri nei territori dei comuni di Corridonia, Monte San Giusto, Morrovalle, Montecosaro, Montegranaro, Civitanova Marche, Sant'Elpidio a Mare e Civitanova Marche. «Questa progettazione segnerà l'inizio di una riqualificazione importante dei territori comunali - afferma il sindaco Paolo Cartechini - in quanto la pista ciclabile si abbinerà a percorsi da effettuare a piedi o in bicicletta, già esistenti o da ristrutturare, che arriveranno fino ai centri storici ed ai luoghi di maggior richiamo come le abbazie. Oltre ad essere incluso nel percorso suddetto, il territorio del Comune di Corridonia sarà compreso anche nella realizzazione della ciclovia che si svilupperà lungo i territori dei comuni di Camerino, Castelraimondo Cerreto d'Esi, Esanatoglia, Fabriano, Macerata, Matelia, Mogliano, Petriolo, Pollenza, San Severino Marche, Sarnano, Tolentino Treia ed Urbisaglia. Il progetto generale avrà un quadro economico di circa 5 milioni di euro ed il comune di Corridonia parteciperà con la realizzazione di opere e di segnaletica per un importo complessivo di circa 300.000 euro. I lavori verranno realizzati nel 2022».

