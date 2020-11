CORRIDONIA «Ad oggi i miei nipoti non risultano inseriti nel portale dei familiari stretti contagiati. Così non va, chi controlla? Chi previene?». A sollevare la questione è Nelia Calvigioni, ex sindaco di Corridonia, al momento costretta all'isolamento domiciliare dopo essere risultata positiva al Covid-19. Questione delicata perché i bambini, seppur generalmente meno colpiti dal virus, sono spesso coloro che possono fare da vettore del contagio a genitori e nonni. Per questo il consigliere comunale corridoniano vorrebbe si potessero mettere in campo tutte le opzioni possibili per arrivare al più ampio tracciamento possibile della popolazione. «Prima si scoprono i positivi e meglio è, i tamponi rapidi dovrebbero essere gratis per tutti suggerisce Calvigioni . Bisogna stabilire un protocollo, partendo da un confronto con i medici di base e i servizi sociali del Comune. Una volta scoperto che dal tampone rapido si è positivi deve partire subito la segnalazione al medico di base e al Comune da parte del cittadino o del laboratorio privato. Con questa risposta si dovrà attivare la quarantena fiduciaria subito, appena fatto il tampone rapido, e il medico di base lo dovrà comunicare all'Asur per far predisporre il molecolare subito dopo. Il Comune controlli il rispetto delle quarantena già a partire dai tamponi rapidi e metta a disposizione di tutti i cittadini tutti i servizi necessari alle famiglie che sono in isolamento. Solo così se ne può venire fuori». Calvigioni loda poi il modello lanciato da Morrovalle, dove il Comune ha deciso di stanziare 2.500 euro per offrire tamponi gratis ai bambini in quarantena perché venuti a contatto con dei positivi. «Bene così, ma dovrebbero farlo anche tutti gli altri Comuni precisa l'ex sindaco . Prima si scoprono gli asintomatici, prima finisce questa catena di contagi».

