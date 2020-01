Controllo del vicinato, i residenti fanno squadra per la prevenzione

IL PROGETTO

MACERATA Lotta ai furti in appartamento, nel maceratese diversi i gruppi del Controllo di Vicinato che si sono formati da alcuni anni a questa parte per aiutarsi tra vicini e prevenire i furti. Tanti i consigli diffusi di recente da Domenico Bevilacqua, che è referente a Civitanova del progetto che mira ad informare la cittadinanza su come difendersi da truffe, furti ed episodi vari di microcriminalità e a fare gruppo insieme ai propri vicini di casa. «I consigli sono fondamentalmente attinenti a due ambiti: i furti e le truffe ha spiegato Bevilacqua -. Per i furti in abitazione, il primo consiglio è quello di far sempre sembrare che l'abitazione sia occupata, poiché i ladri tendono ad evitare abitazioni occupate. Secondariamente, ogni abitazione ha punti attaccabili ed è necessario individuarli e trovare una soluzione affinché l'abitazione sia meno appetibile per i ladri».

Le tecnologie

«Se non si hanno cani in casa, ottimo deterrente, installare allarmi anti-intrusione - ha proseguito Bevilacqua - far verificare a un esperto le proprie serrature e, se necessario aggiornarle; far montare, ove necessario, inferriate con spazi non superiori ai 12cm; installare finte sirene esterne o telecamere può agire da deterrente. E poi lasciare accese luci temporizzate interne (basso consumo), utilizzare radio per simulare presenza e, se non si è via a lungo, non rendere chiara la propria assenza. Coprire le zone buie esterne con lampade non facilmente raggiungibili ad accensione automatica o fonti luminose auto-alimentate fisse. Sono innumerevoli gli accorgimenti, anche a basso costo, per rendere meno appetibile casa nostra ai ladri».

c. mar.

