Controlli sulla gru chiusura al traffico di via Ettore Ricci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I LAVORIMACERATA Chiusura al traffico in via Ettore Ricci all'altezza dei civici 123/127. Per consentire alla ditta Crucianelli Rest Edile srl di effettuare lavori di monitoraggio di una gru situata in un cantiere in via Spalato, il comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura totale al traffico veicolare per domani dalle ore 8 alle ore 18. Nel dettaglio il provvedimento prevede: via Ettore Ricci, divieto di transito eccetto residenti nel tratto interessato dai lavori; divieto di transito per i...