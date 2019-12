Controlli su carni, salumi e pasta scattano multe per 22mila euro

LA PREVENZIONE

MACERATA Sicurezza anche a tavola, raffica di controlli da parte dei carabinieri in occasione delle feste natalizie e dei cenoni di San Silvestro: piatti della tradizione e cesti natalizi da aprire sotto l'albero più sicuri. Dieci attività commerciali passate al setaccio dai carabinieri forestali, oltre 22mila euro di sanzioni.

I controlli

Nell'ambito dell'attività di controllo che interessa da tempo il settore agroalimentare, disposta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Macerata, i militari delle stazioni Carabinieri Forestale di Sarnano e di Serravalle di Chienti hanno effettuato nei giorni che hanno preceduto le festività natalizie una serie di verifiche e di accertamenti per garantire la sicurezza dei consumatori. Nel mirino, nei giorni scorsi, sono finiti macellerie, supermercati e negozi di tutta la provincia maceratese. Si è trattato di blitz e controlli mirati sia alla verifica della corretta tracciabilità in merito alle carni bovine e ovicaprine, sia alla regolare etichettatura di altri prodotti alimentari e nello specifico prodotti Dop e Igp.

La tracciabilità

In merito alle carni bovine e ovicaprine sono state riscontrate irregolarità riguardo all'assenza o alla non correttezza delle informazioni al consumatore riguardanti i paesi di origine e di allevamento e di macellazione delle carni in questione oggetto di controlli da parte dei carabinieri. Per quanto riguarda l'etichettatura degli altri prodotti del settore agroalimentare, sono state accertate violazioni in materia di etichettatura nei confronti di tre aziende produttrici di pasta secca di semola di grano duro, legate all'assenza della dicitura obbligatoria riguardante l'origine del grano sulle rispettive etichette dei formati di pasta commercializzati. Ad una azienda che produce e vende prodotti di norcineria è stata, invece, contestata l'assenza della percentuale dell'ingrediente caratterizzante di un salume aromatizzato. L'attività complessiva ha riguardato il controllo di dieci esercizi commerciali ed ha portato all'accertamento di otto violazioni di natura amministrativa, che hanno determinato un importo totale delle relative sanzioni pari a 22mila euro.

Gli accertamenti

Come da tradizione, durante il periodo che precede le festività natalizie e l'ultimo dell'anno i controlli mirati di questo genere si intensificano. E ora che al cenone di San Silvestro manca davvero poco gli accertamenti da parte dei carabinieri continueranno. Un tema, quello della sicurezza alimentare, che vede in realtà i carabinieri impegnati tutto l'anno. Negli ultimi anni sono cresciute l'attenzione e la consapevolezza dei consumatori nei confronti della sicurezza alimentare, connessa alla qualità dei prodotti. E la risposta dei carabinieri a questa necessità non è mancata, con controlli a raffica volti a garantire la sicurezza dei prodotti che finiscono sulle tavole in occasione dei giorni di festa, quando ritrovarsi a pranzo e a cena con familiari e amici resta un'abitudine particolarmente amata dalla gente.

Le indicazioni

Per quel che riguarda la sicurezza alimentare, i carabinieri hanno fornito una serie di indicazioni utili, da tenere a mente quando si va a fare la spesa. Leggere con attenzione le etichette dei prodotti da acquistare perché contengono importanti informazioni: in particolare, la data di scadenza, le modalità di conservazione. Tra le norme che garantiscono un rispetto della conformità dei prodotti, vi è la disciplina dell'etichettatura, finalizzata a fornire al consumatore uno strumento idoneo alla corretta scelta di un prodotto alimentare. Sull'etichetta e sulla confezione sono racchiuse tutte le indicazioni di legge che rappresentano e descrivono un prodotto Gli alimenti prodotti all'estero devono riportare l'etichetta con tutte le indicazioni, anche in italiano.

Chiara Marinelli

