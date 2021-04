Controlli anti-Covid multate 170 persone Otto i locali chiusi

LA SICUREZZA

MACERATA Le forze dell'ordine potenziano i controlli anti-Covid in provincia. Durante le festività pasquali sarà in campo una vera e propria trask force, come disposto dal prefetto Flavio Ferdani nel corso dell'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Un impegno, quello finalizzato alla verifica del rispetto delle norme per arginare la pandemia, che non è mai mancato. E lo dimostrano i dati dell'attività svolta dal primo al 29 marzo.

Il bilancio

Sono state controllate 14.916 persone, 170 sono stati i verbali elevati per violazioni; 6371 gli esercizi commerciali controllati, 10 i titolari di attività sanzionati, 8 le attività chiuse temporaneamente. Alla riunione hanno preso parte, oltre ai vertici delle forze dell'ordine, i sindaci dei Comuni di Macerata e di Tolentino, Sandro Parcaroli e Giuseppe Pezzanesi, i rappresentanti del Comune di Civitanova, il comandante della sezione della polizia stradale di Macerata Tommaso Vecchio, il direttore regionale dell'Asur Marche Nadia Storti, il direttore dell'Asur Area Vasta 3 Daniela Corsi e il rappresentante della Capitaneria di Porto di Civitanova. In merito all'andamento della diffusione del Covid-19, è stato in primo luogo rappresentato che, in ambito regionale, si assiste ad una tenue riduzione dei contagi, mentre nella provincia di Macerata si riscontra un incremento. Emerge inoltre un abbassamento dell'età media delle persone contagiate, indice di rischio più elevato trattandosi di soggetti che mantengono una seppur limitata socialità. Nel complesso, il quadro epidemiologico continua ad essere caratterizzato da un livello di contagi che richiede la massima attenzione.

La necessità

Pertanto, è stata ribadita e condivisa la necessità di continuare a garantire su tutto il territorio provinciale verifiche capillari attraverso una costante attività di controllo circa l'osservanza della norme, con l'applicazione delle conseguenti sanzioni. A tali attività prenderanno parte ciascuno nel proprio ambito, ma in modo coordinato, la polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, le polizie locali e provinciali, la polizia stradale di Macerata e la Capitaneria di Porto. In particolare, saranno svolti controlli mirati lungo le strade potenzialmente interessate da flussi di traffico più intensi, per accertare il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di mobilità, specialmente in occasione della Pasqua. Saranno inoltre garantiti controlli adeguati anche sulla fascia costiera e nei principali centri urbani e nelle località turistiche. «La necessità di svolgere le attività di controllo - spiega il prefetto Ferdani - è stata ribadita anche per l'esigenza di non accentuare ulteriormente la pressione sulle strutture sanitarie, che incontrerebbero consistenti difficoltà qualora si rendesse necessario affrontare una quarta ondata di contagi».

Le disposizioni

In tema di disposizioni anti-contagio, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa statale, il governatore Francesco Acquaroli ha adottato prescrizioni restrittive circa l'ingresso nelle Marche di persone non residenti o domiciliate nella regione, per recarsi nelle seconde case, se non adeguatamente motivato. «Quanto alla campagna vaccinale - prosegue il prefetto - è stata comunicata, con riferimento ai Comuni di Macerata e di Civitanova, la recente attivazione della piattaforma per la prenotazione dei vaccini per gli ultrasettantenni, nonché la predisposizione del percorso di vaccinazione dei soggetti fragili. Inoltre, per entrambi i Comuni sono in via di allestimento dei nuovi centri, maggiormente capienti, da destinare al prosieguo della campagna vaccinale». Il prefetto ha ringraziato i vertici delle forze dell'ordine, le autorità sanitarie e i sindaci per il particolare impegno profuso, ed ha raccomandato agli amministratori locali, di sensibilizzare ulteriormente i cittadini ad osservare scrupolosamente le limitazioni e le regole anti-contagio, e di rivalutare la possibilità di interdire le zone maggiormente a rischio dei centri urbani per scongiurare il pericolo di assembramenti.

L'ispezione

Sempre in tema di controlli, ieri è stata effettuata una verifica in un negozio di abbuigliamento di Macerata. «Da oggi il nostro negozio rimarrà chiuso fino alla riapertura ufficiale - scrive il titolare su Fb -. Grazie alla segnalazione di due nostre colleghe commercianti abbiamo ricevuto la visita di 4 vigili urbani, che hanno contestato il nostro codice Ateco. Ne prendiamo atto e abbiamo deciso di non continuare con l'apertura al pubblico, questo per non creare problemi anche ai vigili urbani che oltre ai mille problemi quotidiani devono intervenire per queste segnalazioni».

Daniel Fermanelli

